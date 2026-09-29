OPINIE Fără niciun sens. Cinci lucruri despre România în meciul contra Bosniei

Fără niciun sens. Cinci lucruri despre România în meciul contra Bosniei Nations League
SPORT.RO
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România - Bosnia 2-4. Editorial de Dan Chilom.

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hagiRomaniaEchipa NationalaRomania - Bosnia

de Dan CHILOM

Cred că strategia selecționerului nu coincide cu cea a FRF-ului. Aici s-ar putea să găsim prima neconcordanță și, totodată, prima mare problemă. Conducerea federației nu cred că și-a dorit un trial în Liga Națiunilor, o competiție importantă, în special pentru România și, în general, pentru echipele de planul doi și trei, competiție care ne-a dus, de bine, de rău, în barajul pentru Cupa Mondială.

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Dacă naționala termină pe unul dintre primele două locuri în grupă, se va afla în urna a doua la tragerea la sorți pentru Campionatul European din 2028 și am avea un singur adversar puternic în grupa de calificare.

Așadar, se pare că Hagi nu a avut aceeași idee cu cea a conducerii federației. Cel puțin până acum. Mai este timp.

Meciul de aseară a fost pierdut încă din momentul pregătirii lui. Să evoluezi cu atâtea improvizații, cu jucători care nu au mai jucat niciodată împreună și care nu au meciuri la echipele de club, să schimbi radical sistemul și să ai impresia că poți bate o națională care te-a învins de două ori anul trecut, a eliminat Italia și a mers la Cupa Mondială înseamnă că ai o problemă. Sau că nu vrei să câștigi partida.

Ce mai are de văzut domnul Hagi la Ionuț Radu, la Burcă, la Olaru sau la Stanciu? Dacă tot vrei să faci selecție într-un meci de Liga Națiunilor, ar fi trebuit să-i vedem în teren pe Hindrich, Borza și Cîrjan, să-l vedem mai mult pe Matei și mai mult pe Strata. Deci nici aici nu vedem un sens clar.

Stafful selecționerului, adică antrenorul de portari, în speță Ștefan Preda, nu sesizează forma execrabilă prin care trece Ionuț Radu? Din cele șase goluri primite de România în cele două partide, trei au fost ale portarului de la Celta Vigo. Hai cu Hindrich!

De ce tocmai noi, o națională modestă, abordăm această competiție cu atâta nonșalanță, când absolut toate naționalele mari joacă cu cei mai buni jucători?! De ce să schimbi sistemul și șase jucători în meciul numărul doi al grupei, când, practic, joci cu una dintre echipele cu care te bați la locul secund? Încă un nonsens. Al câtelea?

Ce urmează? Nu știm. Nu mai poți intui ce ne rezervă selecționerul și conducerea FRF-ului. Să câștigăm în Polonia? Nu este exclus. Fotbalul este imprevizibil și surprinzător. Poate ne surprinde frumos de data asta.

Hai, România !

România - Bosnia 2-4, în imagini

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