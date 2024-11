Cu adversari precum Kosovo, Cipru și Lituania, „tricolorii” au înregistrat un golaveraj de +15 și au primit doar trei goluri.



Fostul internațional Cosmin Bărcăuan, dar și fost scouter și antrenor, a urmărit fiecare meci și a oferit o analiză entuziastă.



Bărcăuan: „Grupul e foarte unit!”



Bărcăuan, care a adunat 8 selecții la națională și a debutat cu un gol împotriva Iugoslaviei, a evidențiat unitatea grupului drept factor cheie.

Pe lângă unitatea echipei, Bărcăuan a evidențiat și progresul vizibil al jocului tricolorilor și a lăudat eficiența defensivă, completată de un atac prolific.



"Am văzut toate meciurile, n-am ratat unul. (n.r - cu ce am rămas după aceste 6 victorii?) Cu o calificare! Asta e cea mai importantă. Am rămas cu jocul bun pe care echipa națională a început să îl joace, vedem o îmbunătățire datorită continuității și jocului bun prestat. Era calificarea inevitabilă! Încoronarea jocului bun a lor a fost și este calificarea, care ne bucură pe toți. Sunt o familie toți. Grupul e foarte unit", a declarat Cosmin Bărcăuan, în exclusivitate pentru Sport.ro.



România a pierdut doar două meciuri oficiale în ultimele 20 de partide, împotriva Belgiei și Olandei, la EURO 2024.

Cine este Cosmin Bărcăuan



Fost fundaș cu 8 selecții la națională, Cosmin Bărcăuan a rămas un nume respectat în fotbalul românesc. A debutat la echipa națională cu un gol memorabil în victoria cu 2-1 împotriva Iugoslaviei.



În cariera de club, a câștigat două Cupe ale României cu Dinamo și a evoluat sub comanda lui Mircea Lucescu la Șahtior Donețk.



Cu o carieră de antrenor începută în ligile inferioare ale Greciei, Bărcăuan a avut și două mandate la Olympiacos B (2016/17 și 2020/21 - 2021/22) și a activat ca scouter pentru FC Voluntari.