Nu vor conta pe Iliev, Krastev și Despodov

Din lotul "Lavovete" lipsesc jucători cu multe selecții, precum Plamen Iliev (Spartak Varna / ex-Botoșani, Astra Giurgiu, FC Dinamo, Hermannstadt, FCU Cluj), Petko Hristov (Levski Sofia), Viktor Popov (Arda Kardzhali), Aleks Petkov (Kifisia FC), Anton Nedyalkov (Ludogoreț Razgrad), Filip Krastev (PEC Zwolle), Dominik Yankov (Arda Kardzhali), Radoslav Kirilov (Levski Sofia) sau Kiril Despodov (PAOK Salonic).

De asemenea, s-a renunțat pentru această acțiune la câțiva tineri de perspectivă, printre care Rosen Bozhinov (Pisa), Martin Georgiev (AEK Atena), Atanas Chernev (Estrela Amadora), Berk Beyhan (Cherno More Varna), Efe Ali (Lokomotiv Plovdiv) și Nikola Iliev (Botev Plovdiv).

Au fost convocați și doi jucători care au evoluat la echipe din Liga 1, respectiv Kristian Dimitrov (CFR Cluj) și Asen Chandarov (Academica Clinceni), în timp ce Daniel Naumov a fost aproape de un transfer la Rapid, la începutul anului 2024.

Lotul selecționat de Aleksandar Dimitrov pentru următoarele patru meciuri:

Portari - Dimitar Mitov (St. Pauli), Daniel Naumov (Botev Plovdiv), Aleks Bozhev (TSKA 1948, împrumutat de la Slavia Praga)

Fundași - Kristian Dimitrov (Levski Sofia), Ivan Turitsov (Dinamo Batumi), Andrea Hristov (FC Vizela), Hristiyan Petrov (Heerenveen), Dimitar Velkovski (Arda Kardzhali), Yoni Stoyanov (Hapoel Be'er Sheva), Teodor Ivanov (ȚSKA Sofia), Stefan Velkov (Sonderjyske FB)

Mijlocași - Ivaylo Chochev (Ludogoreț Razgrad), Ilia Gruev (Leeds United), Andrian Kraev (Hapoel Tel Aviv), Emil Tsenov (FC Orenburg), Kristiyan Stoyanov (Slavia Sofia), Petko Panayotov (ȚSKA Sofia), Asen Chandarov (Botev Plovdiv)

Atacanți - Martin Minchev (KS Cracovia), Marin Petkov (Al Taawoun FC), Georgi Rusev (ȚSKA 1948), Vladimir Nikolov (Slavia Sofia), Zdravko Dimitrov (Mardin 1969 Spor), Lukas Petkov (SV Elversberg), Borislav Tsonev (ȚSKA 1948), Stanislav Ivanov (Arda Kardzhali), Kristiyan Balov (Steaua Roșie Belgrad)

Foto - Team Bulgaria (FB)