Răzvan Raț (44 de ani), unul dintre cei mai selecționați fotbaliști din istoria echipei naționale (113 apariții și două goluri), a vorbit despre presiunea cu care se confruntă jucătorii înaintea unui meci crucial, cum este Turcia - România.

Răzvan Raț, despre trăirile fotbaliștilor

Fostul fundaș stânga al României a dezvăluit, la „Fața la joc”, că stresul provocat de teama de a greși decisiv este atât de mare încât îi face pe fotbaliști să le tremure genunchii.

„Depinde din ce punct de vedere privești. Eu pot să spun asta și din punctul de vedere al jucătorului, într-un baraj, într-un meci atât de important. Din punctul de vedere al telespectatorilor, care nu au atât de multă încredere, că se tot vorbește că ne dau ăia cu terenul în cap.

Asta o știm. Știm neîncrederea care s-a schimbat de la EURO, când eram Zidul Galben, acum toți ne dau cu terenul în cap. La fotbal, totul se schimbă într-un ritm accelerat.

Raț: „Acea concentrare sporită te face să fii stresat”

Din punctul de vedere al jucătorului, presiunea e cu atât mai mare. De ce? Pentru că simți că orice greșeală poate să cântărească, poate să fie fatală. În sensul în care la un concert, nu știu, imaginează-ți că Raluka are un concert de 50.000 de oameni și spune că 'stați un pic.. versul ăsta...'.

Nu e despre greșelile din fața porții, ci de greșelile capitale. Poți fi fundaș, mijlocaș, dai o pasă și scapă oamenii pe contraatac și dau gol. Fiecare gest pe care-l faci cântărește de zece ori mai mult.

Nu îți permiți să greșești. Acea concentrare sporită te face să fii stresat. Să-ți tremure genunchiul mai tare”, a declarat Răzvan Raț, invitat la emisiunea „Fața la joc!”.

La finalul acestei luni vor avea loc meciurile din play-off-ul Cupei Mondiale 2026, turneu final găzduit de SUA, Mexic și Canada.

Joi, 26 martie, naționala României va disputa semifinala cu Turcia, la Istanbul, pe Beșiktaș Park, cu începere de la ora 19:00.

În cazul victoriei, tricolorii vor juca apoi finala play-off-ului, în deplasare, în Slovacia sau Kosovo, marți, 31 martie, de la ora 21:45.

Lotul României pentru meciul contra Turciei

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).