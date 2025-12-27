La finalul lui 2025, după 21 de etape din sezonul regulat, Universitatea Craiova este lider, cu 40 de puncte. Oltenii sunt urmați îndeaproape de Rapid, FC Botoșani și Dinamo, iar pe locuri de play-off mai sunt FC Argeș și Oțelul Galați.



Răzvan Raț a analizat lupta la titlu din Superliga

Răzvan Raț, membru în Consiliul de Administrație de la Genoa, se așteaptă ca și FCSB, acum pe locul 9, să intre în play-off.



"Mai e mult până departe, mai sunt foarte multe meciuri de jucat până în play-off. Îmi doresc ca Rapid să nu intre într-o dinamică negativă, iar meciurile pierdute să rămână izolate. Atunci, cu siguranță Rapid va fi o candidată serioasă la titlu. În play-off se va decide totul.



Mai departe, există Craiova. Probabil și FCSB va fi în play-off. De asemenea, Dinamo este un adversar extrem de competitiv, care pune probleme. Botoșaniul e surpriza campionatului, chiar dacă mulți nu se așteptau să țină ritmul. Va fi o luptă extrem de strânsă la titlu", a spus Răzvan Raț, într-un interviu pentru PRO TV.

Clasamentul din Superliga după 21 de etape

