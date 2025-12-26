Răzvan Raț, omul de legătură al lui Dan Șucu la Genoa, a transmis ferm, vineri, că decarul naționalei nu ia în calcul o revenire în Superliga, având ambiții mult peste nivelul Rapidului, deși traversează o perioadă complicată în Italia, unde a bifat un singur meci din septembrie până în prezent.



Costel Gâlcă aștepta întăriri serioase în această iarnă pentru a redresa corabia după ce Rapid a încheiat anul pe locul doi, cu o înfrângere dureroasă în fața FCSB, scor 1-2.



Fostul internațional Răzvan Raț, implicat activ în proiectul de la Genoa alături de finanțatorul rapidist Dan Șucu, a explicat situația mijlocașului de 32 de ani.



„Nu există șanse să se întoarcă”



Stanciu, care a semnat cu „Grifonul” în vara acestui an, se află într-un impas sportiv, jucând extrem de puțin în ultimele luni. Cu toate acestea, Raț a ținut să precizeze că prioritatea fotbalistului nu este întoarcerea în țară, ci rămânerea în fotbalul mare.



„Este frustrat pentru că obiectivul lui este să revină la echipa națională. E căpitanul echipei naționale, e important și pentru el și pentru echipa națională. E important pentru el să aibă o echipă unde să joace, indiferent că ea va fi Genoa sau alta. Nu cred că există vreo șansă să se întoarcă în România. Dacă va fi să plece de la Genoa, eu cred că în mintea lui își dorește ceva mai sus decât Rapid”, a spus Răzvan Raț pentru PRO TV (SPORT.RO).



Chiar dacă transferul lui Stanciu a picat, partenerul lui Dan Șucu rămâne optimist în privința șanselor giuleștenilor la campionat, în ciuda parcursului oscilant din 2025.



„Rapid va fi o candidată serioasă la titlu în sensul în care în play-off se va decide totul”, a completat acesta.

