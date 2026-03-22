Inter se află pe primul loc în clasamentul din Serie A cu 68 de puncte. După 29 de etape, echipa de pe ”Giuseppe Meazza” a consemnat 22 de victorii, două remize și cinci eșecuri.
Genoa, în schimb, e pe 13 cu 33 de puncte. Clubul patronat de Dan Șucu se află la șase lungimi de ”zona fierbinte” a clasamentului.
Întrebat despre Chivu, Răzvan Raț a rostit patru cuvinte
Duminică după-amiază, Răzvan Raț a fost prezent la emisiunea Fața la joc! de pe Pro TV, alături de jurnalistul Cătălin Oprișan și artista Alexandra-Raluca Nistor (Raluka).
Moderatorul Costin Ștucan l-a întrebat, printre altele, pe Răzvan Raț și despre Chivu. Iar fostul internațional român e sigur că Inter va câștiga campionatul în actuala stagiune din Serie A.
”Chivu câștigă campionatul! Sigur!”, a spus Raț.
Spionii lui Chivu, la meciul lui Dan Șucu: ”Țintă pentru fereastra de transferuri”
Inter și-a trimis scouterii la meciul Genoa - Udinese 0-2 de vineri seară, în etapa cu numărul 30 din primul eșalon al Italiei, Serie A. ”Grifonul” este clubul patronat de Dan Șucu.
Jurnalistul sportiv italian, Nicolo Schira, a scris pe rețelele social media faptul că Inter îl urmărește pe Oumar Solet, fundașul central francez de la Udinese.
Fotbalistul este cotat la 20 de milioane de euro de site-urile de specialitate și este o țintă pentru ”nerazzurri” în fereastra de transferuri din vară.
”Un scouter de la Inter a fost vineri seară pe 'Ferraris Stadium' ca să vadă meciul dintre Genoa și Udinese. L-a monitorizat pe Oumar Solet, care se află printre țintele lui Inter pentru postul de fundaș central din următoarea fereastră de transferuri”, a scris sursa menționată.
Cum arată clasamentul în Serie A