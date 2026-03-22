Inter se află pe primul loc în clasamentul din Serie A cu 68 de puncte. După 29 de etape, echipa de pe ”Giuseppe Meazza” a consemnat 22 de victorii, două remize și cinci eșecuri.

Genoa, în schimb, e pe 13 cu 33 de puncte. Clubul patronat de Dan Șucu se află la șase lungimi de ”zona fierbinte” a clasamentului.

Întrebat despre Chivu, Răzvan Raț a rostit patru cuvinte

Duminică după-amiază, Răzvan Raț a fost prezent la emisiunea Fața la joc! de pe Pro TV, alături de jurnalistul Cătălin Oprișan și artista Alexandra-Raluca Nistor (Raluka).

Moderatorul Costin Ștucan l-a întrebat, printre altele, pe Răzvan Raț și despre Chivu. Iar fostul internațional român e sigur că Inter va câștiga campionatul în actuala stagiune din Serie A.

”Chivu câștigă campionatul! Sigur!”, a spus Raț.