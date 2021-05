Raspuns genial al lui Morutan cand a fost intrebat daca ar vrea sa fie manager la FCSB! Ce a declarat fotbalistul 

Romania - Georgia se vede IN DIRECT pe PRO TV si www.sport.ro miercuri, 2 iunie de la 21:45!

Olimpiu Morutan (22 ani) se afla in lotul lui Mirel Radoi pentru meciurile amicale ale nationalei cu Georgia si Anglia. Tanarul jucator a fost supus unei sesiuni de intrebari pentru FRF TV, acolo unde a fost pus sa aleaga diferite situatii.

Morutan a oferit raspunsuri cu adevarat surprinzatoare, dezvaluind ce ar manca dupa un meci in care este schimbat la pauza, dar si ce ar alege sa fie intre primar in comuna in care s-a nascut sau manager la FCSB.

R: Care este cel mai bun prieten pe care ti l-a oferit fotbalul pana acum?

O.M: Dennis Man.

R: Filmul pe care as putea sa il revad o data pe luna este..

O.M: Pistruiatul.

R: Ce preferi daca ai fi obligat sa alegi intre un antrenor defensiv sau unul care schimba greu primul 11?

O.M: Unul care schimba greu primul 11.

R: Tragi mai bine ca Olaru sau driblezi mai bine ca Tanase?

O.M: Nu vreau sa supar pe niciunul dar cred ca driblez mai bine ca Tanase.

R: Crezi ca vei fi un tata sever sau intelegator?

O.M: Intelegator, cred.

R: Care declaratie te-a bucurat mai mult? Dan Petrescu, in 2016: 'Morutan va fi un numar 10 de la nationala!' sau Ioan Ovidiu Sabau in 2021: 'Morutan are evolutie, atitudine, randament, e pui de lider'.

O.M: Cred ca ambele.

R: Cel mai frumos loc de pe pamant pentru tine, pe care l-ai vazut cu ochii tai?

O.M: Barcelona.

R: Cel mai bun fel de mancare dupa o partida in care ai dat gol si pasa de gol.

O.M: Pizza si un suc.

R: Dar dupa un meci in care nu ai avut realizari si ai fost schimbat la pauza?

O.M: Apa plata si la somn.

R: Te temi mai mult de singuratate sau de inaltime?

O.M: De inaltime.

R: Ce titlu din presa te-ar deranja mai mult: 'Olimpiu nu e olimpic, nu e lasat la Jocurile Olimpice' sau 'Iese din lista pentru Tokyo cum a fost eliminat cand si-a scos tricoul'?

O.M: Morutan iese din lista.

R: Cati ani vei avea cand vei purta banderola de capitan la nationala mare?

O.M: Imi doresc sa o iau cat mai repede, dar eu cred ca pe la 28-29 de ani.

R: La 22 de ani la Galatasaray pe salariu triplu sau in China pe salariu de 10 ori mai mare?

O.M: La Galatasaray mi-as dori, pentru suporteri, pentru echipa care e acolo.

R: Trei cantareti sau formatii pe care le-ai aduce la nunta ta din tara sau din strainatate daca ai putea alege pe absolut oricine.

O.M: Primul nume cred ca ar fi Andra si ceilalti doi vreau sa fie secret.

R: Il stii pe Mirel Radoi deja de la antrenamentele U21. Pe baza acestui fapt, dar si de la videourilor cu el din vremea cand era jucator, din 10 dueluri cu el, in cate ai reusi sa il driblezi si in cate crezi ca te-ar bloca fara discutii?

O.M: Frumoasa intrebare. Cred ca l-as dribla de 8 ori si de doua ori m-ar deposeda.

R: Daca erai arbitru crezi ca ti-ar fi placut sa existe VAR? Sau te-ai fi temut ca iti stirbeste din autoritate si te face de ras cand intoarce deciziile tale?

O.M: Mi-ar fi placut sa fie VAR.

R: Ce jucator defensiv te-a impresionat prin duritate in acest sezon?

O.M: As vrea sa spun un nume dar il las deoparte. Eu cred ca Mihai Bordeianu.

R: Completeaza propozitia: Sutul meu cu piciorul drept este ca...

O.M: O pasa la portar.

R: Care este cea mai mare calitate a lui Valeriu Iftime dupa parerea ta?

O.M: Bunatatea.

R: Olimpiu Morutan la 40 de ani: primar la Catina, comuna din Cluj la care e originar sau manager sportiv la FCSB?

O.M: Primar la comuna Catina.