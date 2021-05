Cicaldau ii face concurenta lui Morutan! Cel mai bine cotat fotbalist din Liga 1, pe lista unui club important din Europa

Alexandru Cicaldau le-a atras atentia sefilor unui club important din Europa.

Este vorba despre Galatasaray, pentru care Olimpiu Morutan este primul pe lista de transferuri. Mijlocasul celor de la FCSB este dorit de antrenorul Fatih Terim, negocierile dintre turci si Gigi Becali blocandu-se in jurul sumei de transfer.

Suporterii echipei din Turcia au publicat recent un mesaj pe retelele de socializare, prezentand cealalta varianta importanta pe care o iau sefii clubului in considerare. Potrivit unei pagini a fanilor Galatei, in cazul in care oficialii clubului nu vor ajunge la un acord cu Gigi Becali pentru transferul lui Morutan, turcii ar putea incerca sa-i obtina semnatura lui Cicaldau.

"E nevoie de un mijlocas ofensiv. Morutan este primul nume de pe lista de transferuri. Insa, si Cicaldau, care este urmarit din vara, este pe lista. Craiova cere 8 milioane de euro pentru el. Vara trecuta, Sampdoria a oferit 7.5 milioane de euro pentru el, insa sefii Craiovei voiau atunci 10 milioane de euro, oferta fiind astfel respinsa. Contractul jucatorului este scadent in 2022", au scris turcii de la Gala Post.

Alexandru Cicaldau, care a reusit 9 goluri si doua pase decisive in acest sezon, este cotat de site-ul transfermarkt.com la 6 milioane de euro, el fiind cel mai valoros jucator roman care evolueaza in campionatul intern.