Olimpiu Morutan a reactionat dupa ce echipa lui a pierdut un nou titlu: "Am avut ghinion. Imi cer scuze!"

Din articol Olimpiu Morutan este in vizorul unor cluburi din Serie A.

FCSB a pierdut un nou titlu in fata rivalei CFR.

Dupa victoria de marti seara de la Botosani, CFR a castigat cel de-al patrulea titlu consecutiv. Astfel, desi FCSB a parut, aproape tot campionatul, principala favorita la titlu, CFR a profitat pe final si, sub comanda lui Edward Iordanescu, si-a trecut in palmares titlul cu numarul 7.

Olimpiu Morutan, om de baza in echipa lui Toni Petrea, a postat un mesaj pe pagina personala de Facebookprin care isi arata regretul fata de acest final de sezon. Deznodamantul a fost unul nemeritat, crede el, si a fost influentat si de lunga serie de accidentari:

”CFR Cluj, campioana Romaniei. Imi pare nespus de rau ca v-am dezamagit inca un an. imi cer scuze ca n-am putut face mai mult sa-mi ajut echipa. Ce-i drept, am avut si ghinion sezonul acesta cu accidentarile multe si punctele pierdute.

Imi cer scuzele si in numele echipei ca n-am putut face mai mult. stiu ca sunteti suparati pe noi, dar am dat tot ce am putut. Eu chiar imi doream foarte mult acest titlu. Nu mai stiu ce sa zic, sunt foarte suparat”, a transmis Olimpiu Morutan.

Asa cum www.sport.ro a anuntat in exclusivitate, Cagliari ar fi pus ochii pe fotbalistul de la FCSB, care mai este dorit si de Inter si Valencia.

Echipa la care este legitimat si Razvan Marin are sanse mici sa-l transfere pe Morutan. Asta pentru ca italienii au facut o oferta de doar 8 milioane de euro in schimbul mijlocasului pentru care Becali vrea cel putin 15 milioane de euro.

Presa din Sardinia a scris despre aceasta diferenta intr-un material dedicat lui Olimpiu Morutan. Jurnalistii de la site-ul centrotrentuno.com au notat ca Gigi Becali a refuzat in iarna o oferta de 10 milioane de euro din zona Golfului pentru fotbalistul care a reusit 8 goluri si 14 pase decisive in acest sezon al Ligii 1. "Steaua cere in jur de 16 milioane de euro", se arata in materialul italienilor.