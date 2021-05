"Nu vor sa investeasca in Morutan, dar au pus ochii pe el!" Un fotbalist de la Dinamo, dorit de un club din Serie A! "Poate fi o achizitie low cost"

Impresionati de prestatiile romanilor din Serie A, italienii au pus ochii si pe alti fotbalisti din Liga 1.

Jurnalistii publicatiei Centrotrentuno au scris ca sefii lui Cagliari, echipa la care evolueaza Razvan Marin, ar fi interesati de transferul lui Ricardo Grigore. Fundasul de 22 de ani al lui Dinamo le-a atras atentia italienilor, care mentioneaza ca mutarea ar fi extrem de accesibila din punct de vedere financiar.

In plus, jurnalistii amintesc si de Cicaldau si Morutan, alti doi fotbalisti romani care sunt in vizorul echipelor mari din Serie A.

"Razvan Marin a deschis drumul matasii din Italia spre Bucuresti. Au urmat Mihaila si Man, care au ajuns la Parma, se pregateste Cicaldau, cel care il are agent pe Pietro Chiodi, iar in ultima vreme se vehiculeaza numele lui Olimpiu Morusan de la FCSB, un talent monitorizat deja de Inter, pe care Gigi Becali cere 15 milioane de euro.

Cagliari nu pare interesata sa investeasca acesti bani in Morutan, dar a pus ochii de mai multa vreme pe Ricardo Grigore, un fundas central de picior stang, care poate juca si fundas lateral. El era de mai multa vreme in atentia lui Cagliari si, avand in vedere situatia economica a echipei sale, Dinamo, poate fi o achizitie low cost.

Are 5 meciuri la nationala Romaniei U21 si ar putea costa sub un milion de euro. Mai are de lucrat tehnic si tactic, dar reprezinta o investitie clasica, fara mari riscuri", au notat cei de la Centotrentuno.

Pentru Ricardo Grigore urmeaza meciurile de la turneul preolimpic din Spania, programat in perioada 31 mai - 9 iunie, unde nationala U23 a Romaniei se va pregati de Jocurile Olimpice de la Tokyo.