Radoi nu isi explica GAFA jucatorilor de la nationala mare: "Trebuia sa stie!" Cum il apara pe Contra

Romania a ratat intrarea in urna a treia pentru tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020 pentru un gol! Daca mai inscria pe final cu Muntenegru, Romania depasea Israel in clasamentul echipelor de pe locul 2 si avea sanse mai mari sa se califice la turneul final!

Mirel Radoi a taxat declaratia lui Cristi Manea, cel care a spus la finalul partidei ca jucatorii nu erau constienti de faptul ca Romania trebuie sa castige la diferenta mai mare la Podgorica.

"Probabil trebuia sa stie ca diferenta trebuie sa fie de 2 goluri pentru ca daca Muntenegru marca la acel penalty, ne mai trebuiau alte 2 goluri. Sau in celalalt meci sa fi marcat inca o data Scotia. Eu cred ca ramane pana la final, victoria. Am vazut aseara, dupa ce a intrat Baluta, ca de ce nu a fost introdus un al doilea atacant?



Eu nu cred ca introducerea unui alt atacant imediat iti garanteaza ca inscrii. Atunci trebuie sa cedezi in alta parte, la mijloc, in aparare. Important este sa aduci oameni in careul advers. Atunci sansele de gol iti cresc. Eu cred ca probabil Cosmin a sesizat o problema la mijlocul terenului si a vrut sa securizeze acea zona. Si apoi s-a si vazut, le-a dat libertate benzilor laterale sa aduca centrari. Daca primeam gol in finalul partidei, riscam sa pierdem si locul 2. Din pacate, nu a venit si golul 2, dar cred ca trebuie sa ne uitam la lucrurile pozitive care au avut loc" a spus Mirel Radoi la Pro X.