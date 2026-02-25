Antrenorul a evidențiat atmosfera creată de cei 23.000 de suporteri prezenți pe stadion și efortul colectiv depus pentru a întoarce rezultatul în fața formației germane.

„O seară care va rămâne în istorie. Vreau să le mulțumesc tuturor jucătorilor mei care s-au susținut reciproc, precum și staff-ului meu și clubului pentru că îmi sunt mereu aproape. Un mulțumesc uriaș și celor 23 de mii de fani. Stadionul a fost fantastic astăzi: orașul merită acest lucru. Astăzi era greu să revenim. A trebuit să fim atenți la atacurile lor în profunzime și cred că am făcut un meci grozav. Am văzut o echipă cu adevărat curajoasă”, a spus Palladino.

Tehnicianul a remarcat evoluția lui Mario Pasalic, un fotbalist care a traversat o perioadă complicată, dar care a rămas jucător de bază pe teren, alături de Lazar Samardzic și Nikola Krstovic. În plus, a subliniat nivelul ridicat și competitivitatea fotbalului din Italia.

„A știut să aștepte. A înfruntat o stagiune dificilă, dar a răspuns mereu prezent. Am un grup de băieți extraordinari mai ales din punct de vedere uman: vreau să mă gândesc și la Samardzic și Krstovic care au făcut un meci mare, la fel ca toată echipa. Mi-au oferit una dintre cele mai frumoase nopți de când sunt aici. Trebuie să dăm valoare fotbalului italian și la ceea ce se face. Am demonstrat că suntem o echipă puternică”, a zis antrenorul.

Critici la adresa arbitrajului video

Palladino a vorbit și despre emoțiile trăite la lovitura de pedeapsă executată de echipa sa.

„La penalty am avut un infarct uriaș, dar eram sigur că Samardzic o va băga în poartă. A fost o mare realizare astăzi, dar visele sunt făcute pentru a fi împlinite. Despre VAR-ul la cerere nu aș ști ce să spun, dar vreau să zic că, după părerea mea, în Italia se folosește prea mult VAR-ul: trebuie utilizat așa cum a fost la început. Jocul este întrerupt foarte mult și nu înțeleg de ce se face acest lucru”, a transmis italianul.