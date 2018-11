Romania U21, in urna a 4-a la tragerea la sorti pentru Euro 2019! Posibila grupa infernala cu Germania, Spania si Belgia! Cum arata urnele

Selectionerul nationalei de tineret a Romaniei, Mirel Radoi, vine la Ora Exacta din Sport de la Pro X la 10.45!

Nationala de tineret a Romaniei s-a calificat dupa 20 de ani la un Campionat European si isi va afla adversarele vineri! Polonia si Austria sunt ultimele tari calificate la UEFA Euro 2019 de la Under 21! Polonia a reusit marea surpriza, reusind sa o elimine pe Portugalia dupa 3-2 la general, in timp ce Austria a trecut de Grecia cu 2-0.

Astfel, Romania se afla in urna a 4-a pentru tragerea la sorti - urnele au fost alcatuite dupa 3 criterii: rezultatele din preliminariile Euro2015 si rezultatele de la acel turneu final (20%), rezultatele de la Euro 2017 si rezultatele de la turneul final (40%) si rezultatele din actualele preliminarii (40%).

Euro 2019 va avea loc intre 16 si 30 iunie in Italia si San Marino. Cele 6 arene pe care se vor disputa meciurile la turneul final sunt : Stadio Renato Dall'Ara, Bologna; Stadio Città del Tricolore, Reggio Emilia; Stadio Dino Manuzzi, Cesena; Stadio Nereo Rocco, Trieste; Stadio Friuli, Udine; San Marino Stadium, Serravalle.

Iata urnele pentru tragerea la sorti de pe 2 decembrie:

Urna 1: Italia (tara gazda), Germania (campioana en-titre), Anglia

Urna 2: Spania, Danemarca, Franta

Urna 3: Croatia, Serbia, Belgia

Urna 4: Polonia, Austria, Romania

In urma tragerii se vor alcatui 3 grupe a cate 4 echipe. In semifinale vor ajunge echipele clasate pe locul 1, plus cel mai bun loc 2 din grupa. Cele 4 nationale care ajung in semifinale vor obtine si calificarea la Jocurile Olimpice din 2020.

Castigatoarele recente ale Campionatului European:

2009: Germania

2011: Spania

2013: Spania

2015: Suedia

2017: Germania