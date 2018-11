MUNTENEGRU - ROMANIA | "Daca nu dadeam la poarta, imi parea rau!" Tucudean, increzator inainte de tragerea la sorti pentru grupele EURO: "Va fi bine!"

Tucudean a marcat singurul gol al meciului cu Muntenegru si este multumit atat de evolutia sa din acest meci, cat si de evolutia nationalei in Nations League.

Atacantul nationalei priveste increzator spre tragerea la sorti pentru grupele EURO: "Va fi bine daca vom avea atitudinea asta!"

"Daca nu dadeam la poarta, imi parea rau. Ma bucur ca am marcat si am castigat, pacat ca nu ne-au ajutat si celelalte rezultate. E o campanie buna, parerea mea. Speram sa avem un pic de noroc de tragerea la sorti. Dar daca vom avea atitudinea asta, va fi bine. Am avut multe ocazii in acest meci, daca era 3-0, 4-0 nu se supara nimeni", a declarat George Tucudean la ProTV.