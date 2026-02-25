Real Madrid nu a putut conta pe pe Kylian Mbappe în returul cu Benfica din play-off-ul pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor. Atacantul francez a acuzat dureri la nivelul articulației, motiv pentru care staff-ul medical și cel tehnic au decis menajarea acestuia.

Cât timp va sta departe de teren

Tehnicianul madrilenilor a detaliat situația fotbalistului într-o intervenție pentru postul spaniol Movistar+, televiziunea care difuzează competiția în Spania.

„Am discutat cu el și cu medicii și credem că cel mai bine pentru el este să facă o pauză, să se recupereze și să revină la 100%. Nu știu de cât timp va avea nevoie, dar cred că nu va fi o chestiune de zile. Va dura ceva mai mult, sperând totuși să fie cât mai puțin posibil”, a transmis Alvaro Arbeloa înaintea partidei.

Mbappe a jucat 90 de minute și în eșecul surprinzător suferit de Real Madrid, sâmbătă, contra celor de la Osasuna, 1-2.