După eșecul suferit la Dortmund, 0-2, Atalanta a reușit să se impună cu 4-1 la returul de pe teren propriu. Partida părea că se îndreaptă către prelungiri, însă italienii au primit un penalty la ultima fază, iar Lazar Samardzic a transformat și a dus gruparea din Bergamo în optimile UCL.

Nikola Krstovic, eroul Atalantei la returul cu Dortmund

Nikola Krstovic, atacantul introdus de Atalanta în minutul 72, a fost eroul serii. La practic ultima fază a meciului, sârbul a obținut un penalty după ce a încercat să reia cu capul spre poartă, însă a fost izbit de Ramy Bensebaini.

Centralul Jose Maria Sanchez nu a dictat inițial penalty, însă a fost chemat la monitorul VAR și și-a schimbat decizia: al doilea galben pentru Bensebaini și lovitură de la 11 metri pentru Atalanta.

Krstovic a început să sângereze abundent și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Sârbul a fost elogiat la scenă deschisă de presa din Italia.

"Krstovic și-a riscat viața și s-a accidentat, însă răsplata obținută arată că a meritat. Datorită lui, Atalanta este în optimi", a scris Tuttomercatoweb.