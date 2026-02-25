GALERIE FOTO "Și-a riscat viața pentru calificare" Eroul serii de Champions League, umplut de sânge

"Și-a riscat viața pentru calificare" Eroul serii de Champions League, umplut de sânge
Atalanta s-a calificat în optimile Champions League după ce a reușit o revenire formidabilă contra Borussiei Dortmund.

Nikola KrstovicAtalantaBorussia Dortmund
După eșecul suferit la Dortmund, 0-2, Atalanta a reușit să se impună cu 4-1 la returul de pe teren propriu. Partida părea că se îndreaptă către prelungiri, însă italienii au primit un penalty la ultima fază, iar Lazar Samardzic a transformat și a dus gruparea din Bergamo în optimile UCL.

Nikola Krstovic, eroul Atalantei la returul cu Dortmund

Nikola Krstovic, atacantul introdus de Atalanta în minutul 72, a fost eroul serii. La practic ultima fază a meciului, sârbul a obținut un penalty după ce a încercat să reia cu capul spre poartă, însă a fost izbit de Ramy Bensebaini.

Centralul Jose Maria Sanchez nu a dictat inițial penalty, însă a fost chemat la monitorul VAR și și-a schimbat decizia: al doilea galben pentru Bensebaini și lovitură de la 11 metri pentru Atalanta.

Krstovic a început să sângereze abundent și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Sârbul a fost elogiat la scenă deschisă de presa din Italia.

"Krstovic și-a riscat viața și s-a accidentat, însă răsplata obținută arată că a meritat. Datorită lui, Atalanta este în optimi", a scris Tuttomercatoweb.

  • 11 milioane de euro este suma pe care o oferă UEFA echipelor calificate în optimile Champions League

În faza optimilor de finală, Atalanta se va duela cu Bayern Munchen sau Arsenal. Tragerea la sorți este programată vineri.

