Pentru a se califica în play-off, echipa patronată de Gigi Becali este obligată să își câștige ultimele două meciuri, dar trebuie să fie ajutată și de jocul rezultatelor.

Mihai Stoica: ”În play-out vom juca pe Arena Națională cât va fi deschisă!”

Roș-albaștrii și-au făcut deja planul în cazul în care cel mai negru scenariu va deveni realitate. În ultimele zile, s-a vehiculat că stadionul ”Arcul de Triumf” va găzdui meciurile celor de la FCSB în cazul în care echipa va ajunge în play-out.

Totuși, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, susține că Arena Națională va continua să fie ”casa” roș-albaștrilor și doar în situații excepționale vor fi luate în considerare variantele de a juca la Târgoviște sau în Ghencea. Pentru că sunt programate mai multe evenimente artistice, Arena Națională nu va mai găzdui niciun meci în perioada 1 mai - 13 iulie.

”Sigur că da, în play-out vom juca pe Arena Națională cât va fi deschisă. Să nu ne facă vreo surpriză să o închidă mai devreme, că mai târziu în niciun caz. Nu s-a pus problema să jucăm pe Arcul de Triumf niciodată.

În Ghencea să vedem. Poate mergem la Târgovişte, cine ştie?! Momentan nu suntem în play-out, putem fi şi în play-off, poate ajungem să discutăm cu ultraşii noştri şi vor să mergem la Târgovişte, dar pe Arc este exclus.

E mai importantă părerea suporterilor noştri din Peluza Nord, decât dacă vor face sau nu cei de acolo (n.r. – suporterii Stelei). S-a jucat acolo şi nu avem nimic de împărţit cu ei”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

FCSB ocupă locul 7 în clasamentul din Superliga României, cu 43 de puncte, iar campioana en-titre nu se află la mâna ei chiar dacă va câștiga ultimele două partide cu UTA Arad și U Cluj.