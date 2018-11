"Putem ajunge la Euro!" Ion Alexandru, 11 concluzii dupa Muntenegru 0-1 Romania! Care este MOTORUL echipei lui Contra

Selectionerul nationalei de tineret a Romaniei, Mirel Radoi, vine la Ora Exacta din Sport de la Pro X la 10.45!

Autor: Ion Alexandru



1. Aceasta echipa nationala are suflet si vointa. Spiritul de lupta insuflat de Contra, selectionerul care nu poate fi pus de banca nici de o operatie la picior, se vede in ochii jucatorilor, iar victoria de la Podgorica este punctul de plecare pentru calificarea la Euro 2020.

2. Da, am cazut in urna a patra la tragerile la sorti pentru preliminarii. Asta trebuie sa ne ambitioneze, nu sa ne inoculeze sindromul plansului de mila. Adversari ca Israel, Finlanda, Scotia sau Bulgaria pot fi depasiti de nationala Romaniei, iar Contra a demonstrat ca stie sa arunce in teren echipa potrivita pentru a ne califica la Europeanul de acasa.

3. Mi-a placut mult Chipciu! El este motorul nationalei in 2018, un mijlocas reinventat de Contra care cauta mereu poarta si nu-si lasa adversarii sa respire nici o clipa.

4. Avem potential, iar jucatorii care au calificat nationala de tineret la Euro vin cu o foame de performanta pe care o descoperim cu placere la fiecare. Puscas a debutat cu gol impotriva Lituaniei, Razvan Marin este deja o certitudine, Manea „musca” din adversari, iar Cicaldau are o tehnica impecabila. Tudor Baluta, Nedelcearu, Pascanu, Man, Rus, Ionut Radu si Ianis Hagi asteapta momentul potrivit pentru a da totul pentru Romania.Se vede hotararea in ochii lor!

Citeste continuarea pe IonAlexandru.ro