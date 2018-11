Grupa IDEALA pentru nationala lui Contra! Mirel Radoi a ales adversarele Romaniei in preliminariile pentru EURO 2020

Mirel Radoi a ales adversarele preferate pentru nationalele Romaniei in grupele EURO 2019 si in preliminariile pentur EURO 2020.

Dupa ce a ales grupa preferata pentru nationala U21 la EURO 2019, selectionerul de la tineret, Mirel Radoi, a ales si traseul cel mai bun pentru nationala mare.

La tragerea la sorti de pe 2 decembrie, Romania poate da peste marile forte ale Europei.

Mirel Radoi a vorbit la Ora Exacta in Sport despre grupa ideala in care poate evolua nationala condusa de Cosmin Contra.

Selectionerul de la tineret a ales cele mai usoare trei adversare de top peste care poate da nationala mare.

"As prefera Elvetia, Bosnia, Finlanda", a spus Mirel Radoi in direct la Ora Exacta in Sport.

