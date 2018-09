Radoi, momente critice pe banca dupa NEBUNIA cu Portugalia: "Mi-au trecut o gramada de scenarii prin cap!" Avertisment inainte de Bosnia: "Sa nu clacam cand nu trebuie!"

Nationala U21 a Romaniei este la doar un pas de calificarea la Campionatul European din 2019. Tineretul nu a mai fost la turneul final din 1998.

Romania a castigat meciul din Portugalia, scor 2-1, in finalul unui meci dramatic. Portarul Ionut Andrei Radu a reusit sa apere un penalty in minutul 9 al prelungirilor, la ultima faza a meciului. Mirel Radoi s-a gandit la ce e mai rau in acele momente: meciurile cu Middlesborough si Partizan Belgrad, partida in care a fost antrenorul Stelei, i-au venit imediat in minte.

Pentru Romania U21 urmeaza partida cruciala cu Bosnia de la Ovidiu. Daca nu pierd, "tricolorii mici" sunt ca si calificati la EURO. Mai au de jucat cu Tara Galilor si Liechtenstein, ambele partide pe teren propriu, meciuri care pot fi castigate fara prea multe batai de cap.

"Sigur ca m-am gandit, am trait-o ca jucator la Middlesborough. Chiar daca nu a fost in ultimul minut, am trait-o si cu Partizan. Asa ca m-am gandit, mi-au trecut o gramada de scenarii prin minte. Ma bucur ca pana la urma Ionut ne-a tinut in viata. Va trebui sa uitam sa ce a fost in Portugalia pentru ca ne asteapta o partida mult mai dificila. Vom incerca sa-i facem pe jucatori sa uite de teama asta de succes. Din pacate, noi, romanii, clacam exact cand nu trebuie", a declarat Mirel Radoi la revenirea in Romania.

Romania U21 - Bosnia U21 se joaca marti, ora 19:00, la Ovidiu. Partida va fi transmisa in direct pe ProX.