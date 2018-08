ULTIMA ORA | Radoi a anuntat lotul U21 pentru meciurile cu Portugalia si Bosnia! Toate meciurile se vad la PRO X

Nationala U21 este neinvinsa in grupa preliminara si are sanse reale de a se califica la Euro

Selectionerul Mirel Radoi a anuntat lotul nationalei U21 pentru meciurile cu Portugalia si Bosnia, doua partide extrem de importante in drumul spre Euro, care se vad la PRO X.

Cinci jucatori de la Viitorul, cinci de la FCSB, doi de la Craiova si unul de la CFR Cluj completeaza lotul Romaniei.

Lotul de 24 de jucatori:

Portari: Ionut Radu (Genoa), Andrei Vlad (FCSB), Catalin Cabuz (Hermannstadt)

Fundasi: Radu Boboc (FC Viitorul), Florin Stefan (OSK Sepsi), Florin Borta (U Craiova 1948 Club Sportiv), Virgil Ghita (FC Viitorul), Alex Pascanu (Leicester), Adrian Rus (OSK Sepsi), Ionut Nedelcearu (UFA)

Mijlocasi: Marco Dulca (Swansea City), Razvan Oaida (FC Botosani), Dragos Nedelcu (FCSB), Alexandru Cicaldau (U Craiova 1948 Club Sportiv), Ianis Hagi (FC Viitorul), Sebastian Mailat (CFR 1907 Cluj), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Dennis Man (FCSB), Olimpiu Morutan (FCSB), Alexandru Matan (FC Viitorul), Darius Olaru (Gaz Metan)

Atacanti: Adrian Petre (Esjberg), Florinel Coman (FCSB), Andrei Ivan (Rapid Viena)

Romania este neinvinsa in grupa, iar doua victorii in urmatoarele doua partide ne-ar duce pe primul loc in clasament.

Toate meciurile nationalei U21 se vad in aceasta toamna la PRO X.