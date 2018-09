Eroarea care a incins telefoanele! GAFA UEFA care "a eliminat" jucatorul gresit: "Au inceput sa curga mesajele, am ramas masca!"

Romania U21 a castigat meciul din Portugalia intr-un final dramatic in care apararea lui Radoi a rezistat eroic. "Tricolorii" mici au terminat partida in noua oameni dupa ce Nedelcearu si Andrei Ivan au primit fiecare cate doua cartonase galbene si au fost eliminati.

Site-ul UEFA a comis insa o greseala. Alex Pascanu, fundasul lui Leicester si unul dintre cei mai buni oameni de pe teren, a fost trecut de forul european cu numarul 5 in loc de 4. Astfel, la eliminarea lui Nedelcearu, Pascanu a aparut ca eliminat.

Tatal jucatorului, care a fost prezent la meci, a fost asaltat cu SMS-uri si telefoane imediat dupa incheierea partidei fiind intrebat de ce fiul sau a fost eliminat intr-un meci atat de important.

"Eu si familia am venit la meci, probabil am fost in total 3 suporteri romani. Si, imediat dupa ce am ajuns la hotel, au inceput sa curga mesajele. 'Ce face Alex? Cum a luat rosu? Cum a fost eliminat?'. Am ramas masca, fiindca baiatul a jucat 100 de minute!", a declarat Alin Pascanu, tatal tanarului fotbalist.

Pascanu a fost titular si integralist in toate partidele din aceasta campanie de calificare la EURO 2019. A adunat un total de 630 de minute de joc si este unul dintre oamenii de baza ai lui Radoi.