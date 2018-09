Doar in Romania se putea intampla asa ceva! EROUL ROMANIEI, refuzat de Steaua si Dinamo: "Nu are cum sa joace la noi!" Inter il regreta deja: "E pregatit sa joace la nivel inalt!"

Romania U21 a castigat dramatic meciul din Portugalia, scor 2-1, si are sanse reale de a se califica la Campionatul European de anul viitor. Mirel Radoi a debutat cu o victorie ca selectioner, insa eroul serii a fost portarul Ionut Andrei Radu. Portarul in varsta de 21 de ani a reusit sa apere o lovitura de la 11 metri in minutul 9 al prelungirilor.

Radu s-a facut rapid remarcat in Romania. La doar 11 ani, in 2008, era luat de Steaua de la Viitorul in schimbul a 12.000 de euro. A plecat liber de contract dupa 3 ani, in momentul in care Becali a desfiintat Academia.

Astfel, la 14 ani, Radu ajungea la Dinamo la cererea lui Borcea. Dupa doar un an, Negoita prelua clubul, iar noua conducerea ii transmitea tatalui lui Radu ca ar fi mai bine ca fiul acestuia sa isi caute alta echipa. La Dinamo nu are nicio sansa sa joace vreodata: ""

Radu a fost luat imediat de Inter, iar la 19 ani Mancini il titulariza intr-un meci de Serie A contra lui Sassuolo. Italienii ii prevedeau deja un viitor stralucit romanului, insa era greu ca pustiul venit din Romania sa apere titular poarta lui Inter.



"Cred ca mai multi dintre jucatorii nostri de la Primavera sunt pregatiti pentru a face pasul spre fotbalul mare, din Serie A. Dar daca ar trebui sa aleg un singur jucator, as spune Ionut Radu. Consider ca este deja pregatit sa joace la nivel inalt, e pregatit inclusiv de Serie A, dar e nevoie sa i se dea spatiu, pentru ca are calitati iesite din comun. E un portar care nu doar ca apara, dar si creeaza ocazii pentru echipa noastra. Are un joc de picior incredibil. Inter are un portar exceptional, poate fi viitorul acestui club", declara in urma cu doi ani Roberto Samaden, seful Academiei de tineret a lui Inter.

Inter l-a cedat in cele din urma in aceasta vara la Genoa, pentru 8 milioane de euro. Dupa meciul facut aseara de Radu, sefii lui Inter incep sa-si puna problema daca nu cumva au luat o decizie pripita.

Romania U21 se afla in acest moment pe locul 2 al Grupei 8 de calificare, cu 15 puncte, trei mai putine decat liderul Bosnia. Elevii lui Radoi se pot califica si cu un rezultat de egalitate contra Bosniei, meci ce se va disputa marti la Ovidiu, cu conditia sa le invinga pe Tara Galilor si Liechenstein. Toate cele trei meciuri ramase se vor juca in Romania.