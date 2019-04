Radoi din vara la Craiova?! Raspunsul categoric al lui Burleanu

Indiferent de rezultatele Romaniei la Euro, Radoi ramane pe banca nationalei U21.

Burleanu e convins ca Romania va incepe tot cu Radoi pe banca si drumul spre Euro 2021. Nu-l alarmeaza zvonurile care anunta un pressing al Craiovei pentru fostul stelist. CSU l-a pus interimar pe Corneliu Papura dupa demiterea lui Mangia.

"Papura are o perspectiva foarte frumoasa, sa-si conduca echipa unde a si jucat intr-o competitie europeana. Nu pot sa comentez altceva. Nu am fi dispusi sa ne despartim de Mirel Radoi. Cand l-am prezentat, am stabilit sa facem un contract doar pentru campania in curs, ci si pentru campania care incepe in toamna. Ne dorim sa continuam si dupa Euro din Italia. N-am simtit nevoia sa vorbesc cu Mirel. Chiar daca el n-ar fi reusit calificarea la Euro, am fi continuat cu el. Ne dorim stabilitate la nivelul nationalei de tineret. Isaila a trebuit sa si plateasca o anumita suma de bani cand a plecat. Sunt convins ca n-a fost bucuros, dar aceasta e singura metoda pe care am gasit-o pentru a ne proteja. Toate contractele au clauza de reziliere", a spus Burleanu.