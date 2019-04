"Nu poti sa dai afara 25 de jucatori!" Papura are un obiectiv clar la Craiova: "Sa nu mai pierdem si asta"

Devis Mangia a fost demis dupa 4 meciuri fara victorie.

Papura e noul antrenor al Craiovei. Poate fi Ole Gunnar Solskjaer al oltenilor daca o duce pe Craiova in Europa.

Exista si o lista pentru la vara, cu nume grele - Piturca, Radoi si Sumudica.

Infrangerea cu Hagi i-a fost fatala lui Mangia. Oltenii l-au platit la zi si l-au trimis in Italia.

Papura a condus primul antrenament dupa plecarea lui Mangia.

Ca sa ramana antrenorul Craiovei si in sezonul viitor, Papura trebuie sa fie ca Solskjaer la United. Oltenii ii cer sa ia cupa si sa o duca pe Craiova in Europa.

"Prima mutare intotdeauna e antrenorul pentru ca nu poti sa dai afara 25 de jucatori. Trebuie sa schimbam atitudinea sau sa schimbam ceva sa nu pierdem Cupele europene si finala Cupei", spune Gica Craioveanu.

Papura a luat eventul cu Craiova in '91 si a fost cu generatia de aur la mondialul de vis din '94. Papura i-a descoperit pe Bancu, Mihaila si Burlacu.

Mangia era cel mai vechi antrenor din liga intai, dupa Hagi. Italianul e singurul antrenor care a adus un trofeu la Craiova in ultimii 25 de ani. Cu el, oltenii au luat cupa.

Radoi, Sumudica si Piturca sunt pe lista Craiovei la vara. Trica si Craioveanu isi asteapta randul.

"Eu am rabdare, am rabdare. Nu ma grabesc, am spus mereu", spune Craioveanu.