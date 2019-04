Prima reactie a lui Mangia dupa plecarea de la Craiova! Mesajul postat pe pagina de Facebook a clubului

Craiova a anuntat astazi demiterea lui Devis Mangia. Echipa va fi antrenata de Corneliu Papura.

Craiova a anuntat astazi despartirea de antrenorul italian Devis Mangia, cu cinci etape inainte de finalul sezonului, iar suporterii au reactionat imediat.

Devis Mangia a tinut sa-si ia "Ramas bun" de suflarea olteana printr-un mesaj postat pe pagina de Facebook a clubului.

"Multumesc Stiinta! Multumesc este prima vorba ce am invatat in Romania si eu cred ce la mai importante. Multumesc to the owner, multumesc conducere, multumesc toti angajati clubului, o adevarata familia pentru mine; multumesc staff technic, multumesc staff medical, multumesc toti jocatori, it was a really pleasure to train everybody; mulţumesc 'Grande' Gica, Cristescu, Costel, Florentina, Mihaela si Irinel si clar multumesc toti suporteri Stiintei. Continuate sa luptate impreuna pentru Stiinta! Forza Stiinta! Devis Mangia", a fost mesajul lui Mangia, intr-o romana destul de buna, mesaj postat pe contul de Facebook al echipei.

Devis Mangia, in varsta de 44 de ani, a preluat Craiova in mai 2017. El a reusit sa castige Cupa Romaniei cu Craiova in sezonul 2017-2018.