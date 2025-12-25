Ianis Hagi, Valentin Mihăilă, Denis Drăguş şi Teodora Nicoară (Meluță) au transmis mesaje pentru suporteri de Sărbători.

Ianis Hagi, Valentin Mihăilă, Denis Drăguş şi Teodora Nicoară, mesaj pentru fanii României

Toți patru s-au arătat încrezători în şansele de calificare la Cupa Mondială ale tricolorilor, bazându-se pe susţinerea fanilor.

„Vă doresc un an nou cât mai bun, multă sănătate, ca să vă puteţi ridica dimineaţa să mergeţi la muncă, să munciţi mult, să aveţi putere de muncă.

Colectiv, ca echipă naţională, ne dorim să fiţi alături de noi, să aveţi încredere în noi şi cu siguranţă nu vom da greş şi ne vedem cu siguranţă la vară în America”, a spus Ianis Hagi, citat de News.ro.

Rugămintea lui Valentin Mihăilă către suporteri

Mihăilă le-a cerut suporterilor să îşi arate susţinerea „din primul până în ultimul minut” contra Turciei: „Multă sănătate, bucurie şi linişte alături de familiile lor.

Să ne sprijne din primul până în ultimul minut, să creadă în fiecare şansă pe care o să o avem, să creadă în noi, să creadă în echipă, în orice persoană pe care o susţin din echipa naţională şi cu siguranţă, dacă vom fi încrezători cu toţii, putem să ne calificăm la Mondial”.

La rândul său, Denis Drăguș a transmis: „Mesajul meu e să aibă încredere în echipa naţională, să continue să susţină echipa naţională şi le promitem că nu o să fie în zadar”.

„Vă doresc sărbători fericite şi liniştite alături de cei dragi şi un an nou plin de fericire şi împlinire. Hai România!” - a fost urarea Teodorei Nicoară.

