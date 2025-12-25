VIDEO Promisiunea lui Ianis Hagi de Crăciun pentru români: „Ne vedem în America!”. Ce au spus Mihăilă și Drăguș

Promisiunea lui Ianis Hagi de Crăciun pentru rom&acirc;ni: &bdquo;Ne vedem &icirc;n America!&rdquo;. Ce au spus Mihăilă și Drăguș Nationala
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mesajele transmise de Crăciun de către Ianis Hagi, Valentin Mihăilă, Denis Drăguş şi Teodora Nicoară (Meluță) pentru fanii echipei naționale. 

TAGS:
valentin mihailaIanis Hagidenis dragusEchipa NationalaRomaniaTurciaTeodora Meluta
Din articol

Ianis Hagi, Valentin Mihăilă, Denis Drăguş şi Teodora Nicoară (Meluță) au transmis mesaje pentru suporteri de Sărbători. 

Ianis Hagi, Valentin Mihăilă, Denis Drăguş şi Teodora Nicoară, mesaj pentru fanii României

Toți patru s-au arătat încrezători în şansele de calificare la Cupa Mondială ale tricolorilor, bazându-se pe susţinerea fanilor.

„Vă doresc un an nou cât mai bun, multă sănătate, ca să vă puteţi ridica dimineaţa să mergeţi la muncă, să munciţi mult, să aveţi putere de muncă. 

Colectiv, ca echipă naţională, ne dorim să fiţi alături de noi, să aveţi încredere în noi şi cu siguranţă nu vom da greş şi ne vedem cu siguranţă la vară în America”, a spus Ianis Hagi, citat de News.ro

Rugămintea lui Valentin Mihăilă către suporteri

Mihăilă le-a cerut suporterilor să îşi arate susţinerea „din primul până în ultimul minut” contra Turciei: Multă sănătate, bucurie şi linişte alături de familiile lor. 

Să ne sprijne din primul până în ultimul minut, să creadă în fiecare şansă pe care o să o avem, să creadă în noi, să creadă în echipă, în orice persoană pe care o susţin din echipa naţională şi cu siguranţă, dacă vom fi încrezători cu toţii, putem să ne calificăm la Mondial”.

La rândul său, Denis Drăguș a transmis: „Mesajul meu e să aibă încredere în echipa naţională, să continue să susţină echipa naţională şi le promitem că nu o să fie în zadar”.

„Vă doresc sărbători fericite şi liniştite alături de cei dragi şi un an nou plin de fericire şi împlinire. Hai România!” - a fost urarea Teodorei Nicoară. 

Turcia și România se vor înfrunta pe 26 de martie, în manșă unică, la Istanbul. Dacă „tricolorii” ies învingători, vor întâlni pe 31 martie, tot în deplasare, câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo într-una dintre finalele barajului prin Liga Națiunilor.  

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Femeia care trăieşte de 10 ani sub o nouă identitate într-un loc sdupă ce a ajutat poliția franceză într-un caz crucial
Femeia care trăieşte de 10 ani sub o nouă identitate &icirc;ntr-un loc sdupă ce a ajutat poliția franceză &icirc;ntr-un caz crucial
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul care nu trebuie să lipsească &icirc;n Turcia &ndash; Rom&acirc;nia: Exponențial pentru națională
Fotbalistul care nu trebuie să lipsească în Turcia – România: "Exponențial pentru națională"
Chipciu girează mutarea pregătită de Becali la FCSB: &bdquo;L-am prins la națională, e foarte bun&rdquo;
Chipciu girează mutarea pregătită de Becali la FCSB: „L-am prins la națională, e foarte bun”
Imagini spectaculoase pe Arena Națională! Momente speciale pentru fanii FCSB la derby-ul cu Rapid
Imagini spectaculoase pe Arena Națională! Momente speciale pentru fanii FCSB la derby-ul cu Rapid
FIFA lansează Campionatul Mondial Under 15, naționala Rom&acirc;niei este invitată! Cum vor arăta competițiile internaționale pentru cei mici
FIFA lansează Campionatul Mondial Under 15, naționala României este invitată! Cum vor arăta competițiile internaționale pentru cei mici
O echipă națională a pierdut patru meciuri la masa verde , după ce a folosit șapte jucători pe fals!
O echipă națională a pierdut patru meciuri la "masa verde", după ce a folosit șapte jucători pe fals!
ULTIMELE STIRI
Au rămas mască după ce au auzit salariul oferit de Gigi Becali: O sumă de neimaginat
Au rămas mască după ce au auzit salariul oferit de Gigi Becali: "O sumă de neimaginat"
Dinamo vrea să dea o lovitură de proporții cu un internațional rom&acirc;n
Dinamo vrea să dea o lovitură de proporții cu un internațional român
Visul lui Paul Pogba de a reveni la naționala Franței, ironizat de o legendă: &bdquo;De ce nu-l suni pe Zinedine Zidane?&rdquo;
Visul lui Paul Pogba de a reveni la naționala Franței, ironizat de o legendă: „De ce nu-l suni pe Zinedine Zidane?”
Demers superb inițiat de Eduardo Camavinga
Demers superb inițiat de Eduardo Camavinga
Jose Mourinho a pedepsit un jurnalist &icirc;n direct! Ce a făcut &bdquo;The Special One&rdquo;
Jose Mourinho a pedepsit un jurnalist în direct! Ce a făcut „The Special One”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Victor Pițurcă a numit trei echipe &icirc;n lupta pentru titlu: &rdquo;Aici se va da bătălia&rdquo;

Victor Pițurcă a numit trei echipe în lupta pentru titlu: ”Aici se va da bătălia”

Cadou de Crăciun pentru FCSB: jucătorul a spus &rdquo;DA&rdquo; pentru transfer!

Cadou de Crăciun pentru FCSB: jucătorul a spus ”DA” pentru transfer!

Cu cine se antrenează Roland Niczuly, la șapte luni de la ultimul meci oficial: &rdquo;Este &icirc;n vestiarul nostru&rdquo;

Cu cine se antrenează Roland Niczuly, la șapte luni de la ultimul meci oficial: ”Este în vestiarul nostru”

Leo Grozavu vrea la FC Botoșani un jucător de la FCSB: &rdquo;Am avea mare nevoie&rdquo;

Leo Grozavu vrea la FC Botoșani un jucător de la FCSB: ”Am avea mare nevoie”

PSG &icirc;i pregătește lui Real Madrid lovitura de grație! Răzbunarea pentru cazul Kylian Mbappe a &icirc;nceput

PSG îi pregătește lui Real Madrid lovitura de grație! Răzbunarea pentru cazul Kylian Mbappe a început

Tragedie! A murit pe teren, chiar &icirc;n timpul meciului

Tragedie! A murit pe teren, chiar în timpul meciului



Recomandarile redactiei
Au rămas mască după ce au auzit salariul oferit de Gigi Becali: O sumă de neimaginat
Au rămas mască după ce au auzit salariul oferit de Gigi Becali: "O sumă de neimaginat"
Dinamo vrea să dea o lovitură de proporții cu un internațional rom&acirc;n
Dinamo vrea să dea o lovitură de proporții cu un internațional român
Visul lui Paul Pogba de a reveni la naționala Franței, ironizat de o legendă: &bdquo;De ce nu-l suni pe Zinedine Zidane?&rdquo;
Visul lui Paul Pogba de a reveni la naționala Franței, ironizat de o legendă: „De ce nu-l suni pe Zinedine Zidane?”
Jose Mourinho a pedepsit un jurnalist &icirc;n direct! Ce a făcut &bdquo;The Special One&rdquo;
Jose Mourinho a pedepsit un jurnalist în direct! Ce a făcut „The Special One”
Demers superb inițiat de Eduardo Camavinga
Demers superb inițiat de Eduardo Camavinga
Alte subiecte de interes
Dennis Man, elogiat &icirc;n Italia și declarat MVP: Strălucește &icirc;n toată splendoarea sa Nota primită de Mihăilă
Dennis Man, elogiat în Italia și declarat MVP: "Strălucește în toată splendoarea sa" Nota primită de Mihăilă
Perfecțiune! Reacția lui Panduru după golul lui Dennis Man &icirc;n poarta Fiorentinei
"Perfecțiune!" Reacția lui Panduru după golul lui Dennis Man în poarta Fiorentinei
Ianis Hagi, așteptat &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia: A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o &icirc;ntrebare: de ce n-a fost băgat titular?
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi la Rapid? Ioan Becali dă cele două variante
Ianis Hagi la Rapid? Ioan Becali dă cele două variante
Reacția lui Denis Drăguș după ce a marcat primul gol pentru&nbsp;Trabzonspor, cu o execuție spectaculoasă&nbsp;
Reacția lui Denis Drăguș după ce a marcat primul gol pentru Trabzonspor, cu o execuție spectaculoasă 
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu dușmanul lui Lionel Messi
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
CITESTE SI
Regizorul Stere Gulea: &bdquo;Doar 30% dintre rom&acirc;ni au aspirații occidentale. Pesemne că vom trece printr-un regim autocratic&rdquo;

stirileprotv Regizorul Stere Gulea: „Doar 30% dintre români au aspirații occidentale. Pesemne că vom trece printr-un regim autocratic”

Au fost prinși &icirc;mpreună la un an de la divorț. C&acirc;nd toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu &icirc;și mai vorbesc, cei doi au fost surprinși &icirc;n timp ce făceau cumpărături de Crăciun

protv Au fost prinși împreună la un an de la divorț. Când toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu își mai vorbesc, cei doi au fost surprinși în timp ce făceau cumpărături de Crăciun

Un băiețel din Italia a v&acirc;ndut cărți pe stradă ca să &icirc;i poată cumpăra un cadou de Crăciun surorii sale. Mama lor a murit

stirileprotv Un băiețel din Italia a vândut cărți pe stradă ca să îi poată cumpăra un cadou de Crăciun surorii sale. Mama lor a murit

Țări care nu sărbătoresc Crăciunul. Locurile &icirc;n care sărbătoarea este interzisă oficial sau descurajată de autorități

stirileprotv Țări care nu sărbătoresc Crăciunul. Locurile în care sărbătoarea este interzisă oficial sau descurajată de autorități

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!