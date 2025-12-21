Când a semnat cu o echipă mediocră din Turcia, în septembrie, Ianis Hagi a pus banii pe primul loc, după cum s-a aflat ulterior. A existat însă și un motiv strict fotbalisitc legat de alegerea fiului lui Gheorghe Hagi.

Concret, mergând la o echipă mică, Ianis s-a asigurat că va primi șanse mai multe de a juca. Ceea ce se întâmplă acum. Problema e că, în ciuda minutelor pe care le-a adunat, la Alanyaspor, cifrele lui Hagi jr sunt slabe, departe de așteptări.

14 meciuri, 2 goluri și 1 pasă de gol, în cele 889 de minute în care a fost pe teren. De aici, apare acum o nouă problemă pentru Ianis: locul său de titular, la Alanyaspor, a început să fie pus în pericol!

Ianis Hagi, doar 22 de minute în ultimul meci al anului

La mijlocul săptămânii, în cupă, internaționalul român a prins doar 10 minute, în Trabzonspor – Alanyaspor (0-1). Și, totuși, astăzi, în campionat, Ianis n-a mai fost titular, deși fusese odihnit în cupă. A fost doar pentru a treia oară, când i s-a întâmplat așa ceva, când a luat loc pe bancă într-un meci din Superliga turcă, de la transferul său la Alanyaspor, în septembrie! Semn că randamentul său sub așteptări a început să aibă consecințe.

Revenind la meciul de astăzi, Alanyaspor – Karagumruk (2-0), internaționalul nostru a fost notat cu 6,2 de Flashscore pentru ce a făcut pe teren. Media echipei sale a fost de 7,1. Iată cifrele lui Ianis Hagi, cât s-a aflat pe teren:

*Acuratețea paselor: 58% (7 din 12)

*Atingeri ale balonului: 16

*Atingeri ale balonului în careul advers: 0

*Dribblinguri reușite: 0

Pentru Alanyaspor, anul s-a încheiat, odată cu succesul de astăzi, iar echipa s-a clasat pe locul 9 din 18, având 21 de puncte strânse în 17 etape. Cu precizarea că poziția actuală se poate schimba, în funcție de meciurile rămase din această rundă.

În ceea ce îl privește pe Ianis Hagi, vacanța a început pentru el cu un motiv de îngrijorare. În condițiile în care, în ultimele șase meciuri, la Alanyaspor, el n-a contabilizat nicio reușită. 0 goluri, 0 pase de gol! Ultima sa reușită, la Alanyaspor, datează din 8 noiembrie, când a înscris cu o execuție fabuloasă, după cum Sport.ro a arătat aici.

