GALERIE FOTO Imagini spectaculoase pe Arena Națională! Momente speciale pentru fanii FCSB la derby-ul cu Rapid

Imagini spectaculoase pe Arena Națională! Momente speciale pentru fanii FCSB la derby-ul cu Rapid Superliga
FCSB – Rapid este derby-ul finalului din an din Superliga României.

FCSB Rapid Gheorghe Mustata
Au fost momente speciale pentru fanii roș-albaștrilor la derby-ul cu Rapid.

Peluza Nord a împlinit 30 de ani de existență

Peluza Nord, galeria celor de la FCSB, a împlinit 30 de ani de la înființare și a oferit imagini spectaculoase pe Arena Națională.

Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a ținut un discurs chiar înainte de startul meciului, iar suporterii campioanei României au pus în scenă o coregrafie superbă.

Pe un banner uriaș stătea scris mesajul: ”Istoria ultra a început cu noi”. Mai întâi, cu sute de cartoane colorate în roșu și albastru, fanii echipei patronate de Gigi Becali au format numărul 1995, adică anul înființării Peluzei Nord.

Au afișat apoi o scenografie impresionantă cu un ultra și numărul ”30”. Nu au lipsit nici fumigenele roș-albastre.

