VIDEO EXCLUSIV Fotbalistul care nu trebuie să lipsească în Turcia – România: "Exponențial pentru națională"

Fotbalistul care nu trebuie să lipsească &icirc;n Turcia &ndash; Rom&acirc;nia: Exponențial pentru națională CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Costel Pană a vorbit despre naționala României la Poveștile Sport.ro. 

TAGS:
RomaniaTurciabarajNicolae StanciuCM 2026Costel PanăPoveștile sport.ro
Din articol

Turcia – România e meciul care ne va ocupa tot timpul, începând de acum până în primăvară. Explicația e simplă: acest duel ne va menține în viață sau ne va compromite definitiv șansele de calificare la un Mondial, după 28 de ani de așteptare!

Federația Turcă de Fotbal a anunțat oficial arena pe care se va disputa partida decisivă, deși inițial în calcul a fost luată varianta orașului Bursa.

Turcia – România, în semifinala barajului pentru Cupa Mondială 2026

Meciul Turcia – România este programat joi, 26 martie 2026, de la ora 19:00 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro. Câștigătoarea acestei partide va întâlni în finala barajului învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo, tot în deplasare.

Partida se va disputa pe Beșiktaș Park, cunoscut oficial sub numele de ”Tupraş Stadium”. Arena a fost inaugurată în 2016, pe locul vechiului stadion Inonu, și are o capacitate de aproximativ 42.500 de locuri.

Federația Turcă a transmis că naționala va juca pentru a patra oară pe acest stadion, care înlocuiește vechiul Inonu, arenă pe care Turcia a disputat nu mai puțin de 70 de meciuri de-a lungul istoriei

Nicolae Stanciu poate fi om cheie în meciul cu Turcia, crede Costel Pană

Invitat în emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu, fostul fotbalist Costel Pană, care s-a făcut remarcat la Dinamo, a declarat că un fotbalist important în confruntarea cu Turcia poate fi Nicolae Stanciu, chiar dacă acesta nu a mai fost punct de sprijin pentru echipa națională în ultima perioadă.

În ceea ce îl privește pe Dennis Man, printre cei mai în formă stranieri români, cu realizări la echipa de club, a declarat că este individualist.

”Stanciu mi s-a părut că a fost exponențial la națională, a avut momente bune. Dar, în ultimele meciuri în care el a lipsit de la națională... .

Man poate a fost individualist. E bun, are momente foarte bune, dar are și momente când nu se vede, nu se implică. Nu știu, nu a ajuns încă la maturitate. Nu a ajuns încă, dar are calități fantastice”, a spus Costel Pană la Poveștile Sport.ro.

Nicolae Stanciu, regres după transferul la Genoa

Nicolae Stanciu (32 de ani) prinde foarte puține minute la Genoa, iar în iarnă ar putea schimba din nou echipa. Transferat gratis în vară de Genoa, Stanciu a fost titular doar în primele meciuri ale sezonului. Ulterior, a fost trecut pe banca de rezerve, a ratat câteva partide inclusiv din cauza unei accidentări și a pierdut convocările la echipa națională.

Presa din Italia a scris recent că Stanciu ar fi fost deja trecut pe lista de transferuri, iar Rapid ar fi o posibilă destinație pentru căpitanul naționalei. O astfel de mutare ar putea fi facilitată de Dan Șucu, cel care este acționar majoritar atât la clubul din Serie A, cât și la cel din Superliga.

Se întoarce Nicolae Stanciu în Superliga? Ar fi dorit de Rapid

Stanciu a jucat în România la Alba Iulia, FC Vaslui și FCSB. Alături de formația roș-albastră a cucerit două titluri de campion, iar în 2016 a fost vândut la Anderlecht pentru 11 milioane de euro.

Imediat după startul sezonului, între mijlocul lunii august și începutul lui septembrie, Nicolae Stanciu era o prezență constantă în echipa lui Genoa, sub comanda francezului Patrick Vieira.

Cum însă în primele sale cinci meciuri, echipa a câștigat o singură dată, în cupă cu Vicenza, au început schimbările în primul 11. Drept urmare, Stanciu s-a ”lipit“ de bancă.

VIDEO EXCLUSIV | Costel Pană, la Poveștile Sport.ro, despre România - Turcia

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Clasamentul mondial care îi face pe români mândri. Este cea mai mare surpriză a noului top
Clasamentul mondial care &icirc;i face pe rom&acirc;ni m&acirc;ndri. Este cea mai mare surpriză a noului top
ARTICOLE PE SUBIECT
Florin Matache atenționează &icirc;nainte de Turcia - Rom&acirc;nia: &bdquo;Au jucători tineri, de valoare&rdquo;. Verdictul eroului de la Liberec
Florin Matache atenționează înainte de Turcia - România: „Au jucători tineri, de valoare”. Verdictul eroului de la Liberec
&bdquo;Țiganii, țiganii&rdquo;, rom&acirc;ni prea de treabă cu alții...dar nemiloși &icirc;ntre ei! Emanoil Ursache scrie despre absurditatea urii
„Țiganii, țiganii”, români prea de treabă cu alții...dar nemiloși între ei! Emanoil Ursache scrie despre absurditatea urii
Cel mai mare salariu sau pleacă! Adversarul Rom&acirc;niei de la baraj a pus condiții clare
Cel mai mare salariu sau pleacă! Adversarul României de la baraj a pus condiții clare
Costel Pantilimon a ales portarul naționalei Rom&acirc;niei pentru 2026: El va &icirc;ncepe cu Turcia
Costel Pantilimon a ales portarul naționalei României pentru 2026: "El va începe cu Turcia"
ULTIMELE STIRI
Florin Matache atenționează &icirc;nainte de Turcia - Rom&acirc;nia: &bdquo;Au jucători tineri, de valoare&rdquo;. Verdictul eroului de la Liberec
Florin Matache atenționează înainte de Turcia - România: „Au jucători tineri, de valoare”. Verdictul eroului de la Liberec
Leo Grozavu vrea la FC Botoșani un jucător de la FCSB: &rdquo;Am avea mare nevoie&rdquo;
Leo Grozavu vrea la FC Botoșani un jucător de la FCSB: ”Am avea mare nevoie”
Andrea Mikloș, deschisă despre relația cu soțul și antrenorul ei, Cristin Eșanu: &bdquo;Poate să fie destul de provocator&rdquo;
Andrea Mikloș, deschisă despre relația cu soțul și antrenorul ei, Cristin Eșanu: „Poate să fie destul de provocator”
Antrenorul lui Nottingham Forest, declarație memorabilă &icirc;nainte de Crăciun
Antrenorul lui Nottingham Forest, declarație memorabilă înainte de Crăciun
Transferul care l-a impresionat pe Costel Pantilimon: &rdquo;Raportul calitate-preț a fost surprinzător&rdquo;
Transferul care l-a impresionat pe Costel Pantilimon: ”Raportul calitate-preț a fost surprinzător”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Au bătut palma cu Dinamo: &rdquo;Suntem bucuroși să anunțăm&rdquo;

Au bătut palma cu Dinamo: ”Suntem bucuroși să anunțăm”

Revenire &icirc;n forță la FCSB: Va fi din primul minut cu echipa!

Revenire în forță la FCSB: "Va fi din primul minut cu echipa!"

Dorit de Dinamo, fostul jucător de la FCSB e gata să semneze cu altă echipă: &rdquo;Am vorbit deja&rdquo;

Dorit de Dinamo, fostul jucător de la FCSB e gata să semneze cu altă echipă: ”Am vorbit deja”

După ce i-a rupt piciorul, Micky van de Ven i-a trimis un mesaj lui Alexander Isak. Reacția starului de la Liverpool

După ce i-a rupt piciorul, Micky van de Ven i-a trimis un mesaj lui Alexander Isak. Reacția starului de la Liverpool

Chipciu girează mutarea pregătită de Becali la FCSB: &bdquo;L-am prins la națională, e foarte bun&rdquo;

Chipciu girează mutarea pregătită de Becali la FCSB: „L-am prins la națională, e foarte bun”

Fostul jucător de la FCSB s-a &icirc;ntors &icirc;n Rom&acirc;nia și face senzație: &rdquo;Chiar suntem mulțumiți&rdquo;

Fostul jucător de la FCSB s-a întors în România și face senzație: ”Chiar suntem mulțumiți”



Recomandarile redactiei
Leo Grozavu vrea la FC Botoșani un jucător de la FCSB: &rdquo;Am avea mare nevoie&rdquo;
Leo Grozavu vrea la FC Botoșani un jucător de la FCSB: ”Am avea mare nevoie”
Florin Matache atenționează &icirc;nainte de Turcia - Rom&acirc;nia: &bdquo;Au jucători tineri, de valoare&rdquo;. Verdictul eroului de la Liberec
Florin Matache atenționează înainte de Turcia - România: „Au jucători tineri, de valoare”. Verdictul eroului de la Liberec
Calvarul lui Horațiu Moldovan se apropie de final! Clubul negociază un acord de transfer cu Atletico Madrid
Calvarul lui Horațiu Moldovan se apropie de final! Clubul negociază un acord de transfer cu Atletico Madrid
Transferul care l-a impresionat pe Costel Pantilimon: &rdquo;Raportul calitate-preț a fost surprinzător&rdquo;
Transferul care l-a impresionat pe Costel Pantilimon: ”Raportul calitate-preț a fost surprinzător”
Antrenorul lui Nottingham Forest, declarație memorabilă &icirc;nainte de Crăciun
Antrenorul lui Nottingham Forest, declarație memorabilă înainte de Crăciun
Alte subiecte de interes
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! C&acirc;nd vor fi puse &icirc;n v&acirc;nzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din Rom&acirc;nia, dar nu &icirc;i vrea nimeni &icirc;n Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist&nbsp;
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist 
Reacția turcilor c&acirc;nd au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al Rom&acirc;niei
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
Premianții și corigentul. Cine s-a remarcat și cine a dezamăgit crunt &icirc;n Dinamo - Csikszereda 2-0
Premianții și corigentul. Cine s-a remarcat și cine a dezamăgit crunt în Dinamo - Csikszereda 2-0
Dennis Politic, standing ovation! Secretul golului-capodoperă, cui i-a păstrat tricoul de joc și ce-și dorește după meciul cu Csikszereda
Dennis Politic, standing ovation! Secretul golului-capodoperă, cui i-a păstrat tricoul de joc și ce-și dorește după meciul cu Csikszereda
CITESTE SI
Noua ordonanță &bdquo;trenuleț&rdquo; a Guvernului Bolojan a fost adoptată. Ce prevede

stirileprotv Noua ordonanță „trenuleț” a Guvernului Bolojan a fost adoptată. Ce prevede

Au fost prinși &icirc;mpreună la un an de la divorț. C&acirc;nd toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu &icirc;și mai vorbesc, cei doi au fost surprinși &icirc;n timp ce făceau cumpărături de Crăciun

protv Au fost prinși împreună la un an de la divorț. Când toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu își mai vorbesc, cei doi au fost surprinși în timp ce făceau cumpărături de Crăciun

Mărturiile dezertorilor ucraineni care &icirc;și riscă viața travers&acirc;nd munții &icirc;n Rom&acirc;nia. Cine sunt &bdquo;&icirc;ngerii&rdquo; de la graniță

stirileprotv Mărturiile dezertorilor ucraineni care își riscă viața traversând munții în România. Cine sunt „îngerii” de la graniță

Guvernul Bolojan a suplimentat bugetul Ministerului Apărării Naţionale cu 1,3 miliarde de lei pentru &rdquo;&icirc;nzestrarea&rdquo; Armatei

stirileprotv Guvernul Bolojan a suplimentat bugetul Ministerului Apărării Naţionale cu 1,3 miliarde de lei pentru ”înzestrarea” Armatei

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!