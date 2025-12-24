Turcia – România e meciul care ne va ocupa tot timpul, începând de acum până în primăvară. Explicația e simplă: acest duel ne va menține în viață sau ne va compromite definitiv șansele de calificare la un Mondial, după 28 de ani de așteptare!

Federația Turcă de Fotbal a anunțat oficial arena pe care se va disputa partida decisivă, deși inițial în calcul a fost luată varianta orașului Bursa.

Turcia – România, în semifinala barajului pentru Cupa Mondială 2026

Meciul Turcia – România este programat joi, 26 martie 2026, de la ora 19:00 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro. Câștigătoarea acestei partide va întâlni în finala barajului învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo, tot în deplasare.

Partida se va disputa pe Beșiktaș Park, cunoscut oficial sub numele de ”Tupraş Stadium”. Arena a fost inaugurată în 2016, pe locul vechiului stadion Inonu, și are o capacitate de aproximativ 42.500 de locuri.

Federația Turcă a transmis că naționala va juca pentru a patra oară pe acest stadion, care înlocuiește vechiul Inonu, arenă pe care Turcia a disputat nu mai puțin de 70 de meciuri de-a lungul istoriei

Nicolae Stanciu poate fi om cheie în meciul cu Turcia, crede Costel Pană

Invitat în emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu, fostul fotbalist Costel Pană, care s-a făcut remarcat la Dinamo, a declarat că un fotbalist important în confruntarea cu Turcia poate fi Nicolae Stanciu, chiar dacă acesta nu a mai fost punct de sprijin pentru echipa națională în ultima perioadă.

