Turcia – România e meciul care ne va ocupa tot timpul, începând de acum până în primăvară. Explicația e simplă: acest duel ne va menține în viață sau ne va compromite definitiv șansele de calificare la un Mondial, după 28 de ani de așteptare!
Federația Turcă de Fotbal a anunțat oficial arena pe care se va disputa partida decisivă, deși inițial în calcul a fost luată varianta orașului Bursa.
Turcia – România, în semifinala barajului pentru Cupa Mondială 2026
Meciul Turcia – România este programat joi, 26 martie 2026, de la ora 19:00 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro. Câștigătoarea acestei partide va întâlni în finala barajului învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo, tot în deplasare.
Partida se va disputa pe Beșiktaș Park, cunoscut oficial sub numele de ”Tupraş Stadium”. Arena a fost inaugurată în 2016, pe locul vechiului stadion Inonu, și are o capacitate de aproximativ 42.500 de locuri.
Federația Turcă a transmis că naționala va juca pentru a patra oară pe acest stadion, care înlocuiește vechiul Inonu, arenă pe care Turcia a disputat nu mai puțin de 70 de meciuri de-a lungul istoriei
Nicolae Stanciu poate fi om cheie în meciul cu Turcia, crede Costel Pană
Invitat în emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu, fostul fotbalist Costel Pană, care s-a făcut remarcat la Dinamo, a declarat că un fotbalist important în confruntarea cu Turcia poate fi Nicolae Stanciu, chiar dacă acesta nu a mai fost punct de sprijin pentru echipa națională în ultima perioadă.
În ceea ce îl privește pe Dennis Man, printre cei mai în formă stranieri români, cu realizări la echipa de club, a declarat că este individualist.
”Stanciu mi s-a părut că a fost exponențial la națională, a avut momente bune. Dar, în ultimele meciuri în care el a lipsit de la națională... .
Man poate a fost individualist. E bun, are momente foarte bune, dar are și momente când nu se vede, nu se implică. Nu știu, nu a ajuns încă la maturitate. Nu a ajuns încă, dar are calități fantastice”, a spus Costel Pană la Poveștile Sport.ro.
Nicolae Stanciu, regres după transferul la Genoa
Nicolae Stanciu (32 de ani) prinde foarte puține minute la Genoa, iar în iarnă ar putea schimba din nou echipa. Transferat gratis în vară de Genoa, Stanciu a fost titular doar în primele meciuri ale sezonului. Ulterior, a fost trecut pe banca de rezerve, a ratat câteva partide inclusiv din cauza unei accidentări și a pierdut convocările la echipa națională.
Presa din Italia a scris recent că Stanciu ar fi fost deja trecut pe lista de transferuri, iar Rapid ar fi o posibilă destinație pentru căpitanul naționalei. O astfel de mutare ar putea fi facilitată de Dan Șucu, cel care este acționar majoritar atât la clubul din Serie A, cât și la cel din Superliga.
Se întoarce Nicolae Stanciu în Superliga? Ar fi dorit de Rapid
Stanciu a jucat în România la Alba Iulia, FC Vaslui și FCSB. Alături de formația roș-albastră a cucerit două titluri de campion, iar în 2016 a fost vândut la Anderlecht pentru 11 milioane de euro.
Imediat după startul sezonului, între mijlocul lunii august și începutul lui septembrie, Nicolae Stanciu era o prezență constantă în echipa lui Genoa, sub comanda francezului Patrick Vieira.
Cum însă în primele sale cinci meciuri, echipa a câștigat o singură dată, în cupă cu Vicenza, au început schimbările în primul 11. Drept urmare, Stanciu s-a ”lipit“ de bancă.