Rizespor a întâlnit-o acasă în etapa #14 din Superliga Turciei pe Kayserispor, iar la capătul celor 90 de minute, oaspeții s-au impus cu 1-0, grație reușitei lui Laszlo Benes din minutul 57.



Valentin Mihăilă, din nou pe bancă: la câte meciuri privite a ajuns internaționalul român de când s-a transferat în Turcia



La fel ca în meciul cu Fenerbahce (2-5), Valentin Mihăilă a fost rezervă neutilizată și cu Kayserispor. Ultimul meci jucat de internaționalul român a fost cu Bosnia în preliminariile CM 2026 (1-3), unde a fost integralist.



Cotat la 3 milioane de euro de site-urile de specialitate, Mihăilă a ajuns la patru meciuri în campionat pe bancă la Rizespor. O singură titularizare a prins fostul jucător al Parmei în cele șase apariții.



Rizespor, în campionat



După 14 etape, Rizespor se situează pe poziția a 11-a cu 14 puncte. Trei victorii, cinci rezultate de egalitate și șase eșecuri au obținut turcii până în clipa de față.



Pentru Rizespor urmează meciul din cupă cu Pendikspor de marți, 2 decembrie, de la ora 17:00. Rămâne de văzut dacă Mihăilă va fi atunci folosit de ”principalul” Ibrahim Turgut.

