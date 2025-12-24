Interesul lui Gigi Becali pentru Kevin Ciubotaru a devenit certitudine în ultimele zile, finanțatorul FCSB ajungând deja la un acord cu oficialii grupării sibiene. Deși mutarea părea ca și făcută, fundașul dreapta ezită încă să semneze, fiind tentat de o revenire în străinătate.



În acest context, Alexandru Chipciu, fostul jucător al FCSB-ului, actual căpitan la Universitatea Cluj, a vorbit despre jucătorii eligibili pentru regula U21 care i-au atras atenția în actuala stagiune din Superliga.



Validat de căpitanul „Șepcilor Roșii”



„Mi-a plăcut Matei de la Craiova, mi se pare un jucător foarte interesant. Borza, da, Musi și el, mai e și Toma de la FCSB. Sunt jucători buni. Kevin Ciubotaru e bun și el, l-am prins la națională și e foarte bun”, a spus Alexandru Chipciu, la DigiSport.



Kevin Ciubotaru a avut o ascensiune interesantă, fiind un produs al fotbalului vestic. După junioratul făcut în Italia și Austria (Rapid Viena, Admira), a trecut pe la Parma U19 și Rangers B, înainte de a ajunge la Sibiu în februarie 2023.



În sezonul actual, fundașul a strâns 20 de meciuri în tricoul lui Hermannstadt și a reușit două pase decisive, cota sa de piață fiind estimată la 150.000 de euro.



De partea cealaltă, Chipciu trăiește o perioadă fastă la Cluj. Cu Cristiano Bergodi pe bancă, „Șepcile Roșii” au avut un final de an 2025 solid, cu cinci victorii în ultimele șase etape, fiind la egalitate de puncte cu Oțelul Galați pentru ultimul loc de play-off.

