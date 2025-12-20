Consiliul FIFA a adoptat o serie de decizii majore privind dezvoltarea fotbalului juvenil. În linie cu strategia de dezvoltare a fotbalului juvenil, Consiliul FIFA a confirmat lansarea unor turnee FIFA U15 de tip festival, dedicate atât băieților, cât și fetelor, deschise tuturor celor 211 federații membre, informează Federația Moldovenească de Fotbal pe site-ul oficial.

Despre ce este vorba, mai exact?

Prima ediție, destinată echipelor de băieți, va avea loc în 2026. A doua ediție, pentru echipele de fete, este programată în 2027.

Începând cu 2028, federațiile vor putea participa cu ambele echipe, masculine și feminine, în competiții separate. Meciurile vor fi adaptate vârstei U15: durată redusă, terenuri mai mici și echipe formate din 7-9 jucători.

Gianni Infantino, președintele FIFA: ”Un pas firesc și unul foarte îmbucurător”



„În ultimii ani, FIFA și-a intensificat eforturile de a stimula dezvoltarea fotbalul juvenil, iar rezultatele sunt evidente pentru toată lumea.

Am fost foarte activi în promovarea competițiilor și dezvoltării tinerilor, iar acesta este un pas firesc și unul foarte îmbucurător.

Organizarea festivalurilor FIFA U15 pentru băieți și fete va fi fundamentală în eforturile FIFA de a oferi o șansă fiecărui talent din întreaga lume și încă un exemplu al modului în care FIFA reinvestește în joc”, a declarat președintele FIFA, Gianni Infantino.

Info: FMF

Foto: Răzvan Păsărică/Sport Pictures/FRF

