Primele reactii din partea FRF dupa aflarea grupei de la Europeanul U21: "Nu e rau! De ce sa nu fim optimisti?"

Mihai Stoichita a comentat grupa Romaniei de la Campionatul European U21

Directorul tehnic al Federatiei Romane de Fotbal a apreciat ca este o grupa buna, in conditiile in care considera ca la un turneu final sunt foarte greu de evitat echipele puternice si a dat exemplu performanta nationalei de tineret de la Campionatul European din 2019.

"Eu cred ca un exemplu clar este turneul precedent in care am avut o grupa grea si toata lumea a spus ca este 'grupa mortii'. Uite ca nu a fost 'grupa mortii' pentru Romania.

O sa vedem, campionatul incepe devreme. Depinde foarte mult de starea fotbalistilor in luna martie, speram sa nu fie accidentari.

Nu e rau. Nu ai cum sa scapi de echipe puternice la aceste turnee finale. Este foarte important primul meci, cel cu Olanda. Este un meci in care trebuie sa dai totul. E bine ca e primul meci, ca nu sunt jucatorii uzati. De ce sa nu fim optimisti si in fata Olandei? Nu stiu daca Olanda e chiar la nivelul Angliei sau Frantei de anul trecut. Nu sunt nationalele mari, sunt tineri ca si ai nostri. Mutu nu are nicio presiune", a spus Stoichita pentru Digi Sport.