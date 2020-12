Robinho poate infunda puscaria! Starul brazilian a primit, in prima instanta, 9 ani cu executare pentru viol in grup

Recursul procesului se judeca in aceasta saptamana in Italia.

Robinho a primit o condamnare de 9 ani cu executare din partea unui tribunal italian, fiind acuzat de viol in grup asupra unei femei albaneze, in interiorul clubului de noapte Sio Cafe din Milano, in 2013. Condamnarea este in prima instanta si a fost data, in 2017, in absentia, fiind deocamdata suspendata pana la terminarea apelului. Justitia italiana a decis ca, in aceasta saptamana, un complet de trei judecatoare sa asculte pledoaria si sa verifice noile dovezi aduse de avocatii fotbalistului brazilian. Ca urmare a publicitatii negative, clubul Santos i-a suspendat contractul lui Robinho, chiar daca va fi gasit nevinovat, dupa ce mai multi sponsori, cu care avea contract de publicitate, au decis sa nu mai prelungeasca intelegerile.

Fotbalistul si-a sustinut mereu nevinovatia, spunand ca a avut contact cu victima, dar ca raporturile sexuale au fost consimtite de ambele parti. La momentul izbucnirii scandalului, Robihno era casatorit. Pe vremea cand evolua la Istanbul BB, el a fost lasat in afara lotului echipei turce, care calatorea la Roma pentru un meci din cupele europene, pentru a nu fi arestat de autoritatile italiene. Nu e primul caz de viol in care este implicat Robinho. El a mai fost acuzat in 2009 de o englezoaica de viol, in perioada cand juca la Manchester City, dar jucatorul a fost achitat atunci din lipsa de probe.

Robson de Souza (36 ani), cunoscut in fotbal ca Robinho, a jucat pentru Santos (2002-2005, 2010, 2015, 2020), Real Madrid (2005-2008), Manchester City (2008-2010), AC Milan (2010-2014), Guangzhou Evergrande (2015-2016), Atletico Mineiro (2016-2017), Sivasspor (2018) si Istanbul BB (2019-2020). El are 100 de selectii si 28 de goluri pentru nationala Braziliei, fiind, de asemenea, campion in Brazilia, Spania, Italia, China si Turcia. La un moment dat, el a fost considerat unul dintre cei mai valorosi fotbalisti ai lumii, fiind supranumit "Noul Pele".