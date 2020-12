ULUITOR! Caz incredibil la Targu Jiu! Cum au incercat oficialii de la Pandurii sa scape de plata unei sume infime: "Le-a luat fara sa plateasca!"

Un episod absolut incredibil i-a avut in prim-plan pe oficialii de la Pandurii Targu Jiu.

Mai exact, inainte de partida pierduta pe 25 noiembrie cu scorul de 0-2 in deplasarea de la Recea, ofiterul de securitate al clubului, Ciprian Purcel si un alt oficial al clubului au mers la un magazin din oras pentru a cumpara geci, bluze si manusi pentru fotbalisti.

Directorul magazinului respectiv a dezvaluit insa ca cei doi nu au achitat intreaga suma, ci au apelat la anumite subterfugii pentru a scapa de aceasta plata.

"Cei de la Pandurii au vrut sa cumpere niste materiale sportive de la noi. Sandu Iscrulescu a venit sa cumpere 32 de geci si i-am facut o factura proforma in sensul asta… A ramas ca in cateva zile sa adunam gecile respective si sa vina cineva sa le ia.

Peste cateva zile a venit Ciprian Purcel, ofiter de securitate la club, care a venit si ne-a spus ca doreste sa ia si alte produse, altele decat cele dorite de domnul Sandu Iscrulescu.

Noi l-am intrebat ce doreste, a spus ca niste bluze de corp si niste manusi. Mi-a zis sa folosim o parte din banii pe geci pentru aceste produse… Mai departe, i-am crezut pentru ca aveau meci la Recea, in Maramures, iar acolo temperatura este una scazuta. Am zis ca-i ajutam…. Le-am dat produsele respective, in pozele de la Recea se vad produsele cumparate de la noi. I-am oferit bon fiscal si am impartit suma in doua asa cum ne intelesem initial", a spus directorul magazinului, potrivit ProSport.

"La cateva zile domnul Ciprian Purcel a sunat pe numarul de fix la magazin sa tatoneze terenul pentru a lua toate gecile care au mai ramas de ridicat.

Noi ne-am ridicat primul semn de intrebare si l-am sunat pe domnul Sandu Iscrulescu. Acesta ne-a confirmat ca domnul Purcel este o persoana din club, dar ne-a spus ca vin amindoi sa ridice articolele vestimentare.

Ulterior, a venit domnul Sandu si ne-a spus ca nu stie nimic de bluze si manusile comandate de domnul Purcel! Ne-a transmis ca el vrea cele 32 de geci pe care le si achitase.

In acel moment l-am intrebat de unde stia Ciprian Purcel de suma exacta, de cele 32 de geci si asa mai departe… Dumnealui s-a eschivat, nu mi-a dat explicatii, mi-a zis ca domnul Purcel, chiar daca e din club, a facut multe probleme in oras… Ca are datorii peste tot… S-a descotorisit de el", a adaugat Alin Caragui, directorul magazinului Decathlon Targu Jiu.

"Dupa ce a plecat Iscrulescu, am luat legatura cu directorul sportiv de la Pandurii Targu Jiu, Camilian Floroiu, l-am invitat la o discutie. A venit la magazin chiar in acea zi. Mi-a spus ca Ciprian Purcel a mai facut prostii, a imprumutat si a luat produse desi nu a platit, ca e din club, dar ca nu face nimic de capul lui si numai ce-i spun conducatorii clubului. I-a luat apararea!

Mi-a promis domnul Floroiu ca pana luni, 7 decembrie, suma datorata va fi achitata. Era datorie deja de doua saptamani.

Am discutat si cu domnul Marin Condescu, care m-a asigurat ca va fi platita datoria. Acesta mi-a transmis ca-i va baga pe unii dintre angajati intr-o sedinta deoarece pateaza imaginea clubului. In presa locala a mai aparut o informatie cu niste datorii pe care le-au facut unii dintre conducatori. E o lipsa de credibilitate la acest club, asta ne deranjeaza, nu se spune adevarul, fiecare da vina pe altcineva.

Avem si o filmare cu domnul Ciprian Purcel care a ridicat produsele. S-a legitimat ca e ofiter de securitate la club. Acum au aparut oficiali de la Pandurii care spun ca domnul Purcel nu e angajat al clubului, dupa ce au spus ca este… Asta in discutiile cu ei.

Suma datorata este de aproape de 850 lei… O sa facem o plangere impotriva domnului Ciprian Purcel! Cand a ridicat gecile domnul Iscrulescu, l-am sunat de fata cu el pe domnul Purcel… Ne-a zis ca e o neintelegere, apoi si-a inchis telefonul", a inchis Caragui.

Intrebat despre aceasta speta, Ciprian Purcel a declarat: "Sunt probleme financiare la club, dupa cum bine stiti… Saptamana aceasta nu stiu daca platim, dar saptamana viitoare sigur da!".