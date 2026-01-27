Fratele uneia dintre victimele accidentului în care și-au pierdut viața șapte suporteri ai lui PAOK a reacționat

O tragedie fără margini s-a produs marți la orele prânzului pe E70, în Timiș. 

Un microbuz plin cu suporteri greci ai lui PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, care se îndrepta spre Franța pentru meciul cu Olympique Lyon, a fost implicat într-un accident teribil.

Reacția fratelui unuia dintre suporterii PAOK care și-au pierdut viața în România

În urma accidentului, șapte persoane și-au pierdut viața, iar alte trei persoane au fost rănite.

După ce a efectuat o manevră de depășire, șoferul microbuzului a pierdut controlul și a intrat pe contrasens, unde s-a izbit frontal de un tir care circula regulamentar.

Fratele uneia dintre victimele accidentului din România a reacționat în presa din Grecia și a dezvăluit cum a aflat despre moartea fratelui său.

Sunt trei răniți. Doi sunt la terapie intensivă. Unul este bine, nu a pățit aproape nimic. Toți ceilalți șapte sunt morți… Am vorbit cu ambasada și mi-a confirmat că fratele meu este mort.

M-a sunat băiatul și mi-a spus că s-a întâmplat ceva, apoi m-au sunat și pe mine. Am început să caut informații, am sunat la ambasadă și am aflat că era într-adevăr el printre cei șapte morți”, a spus bărbatul, conform Gazzetta.gr.

