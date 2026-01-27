Un microbuz plin cu suporteri greci ai lui PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, care se îndrepta spre Franța pentru meciul cu Olympique Lyon, a fost implicat într-un accident teribil.
Fratele uneia dintre victimele accidentului în care și-au pierdut viața șapte suporteri ai lui PAOK a reacționat
O tragedie fără margini s-a produs marți la orele prânzului pe E70, în Timiș.
În urma accidentului, șapte persoane și-au pierdut viața, iar alte trei persoane au fost rănite.
După ce a efectuat o manevră de depășire, șoferul microbuzului a pierdut controlul și a intrat pe contrasens, unde s-a izbit frontal de un tir care circula regulamentar.
Fratele uneia dintre victimele accidentului din România a reacționat în presa din Grecia și a dezvăluit cum a aflat despre moartea fratelui său.
”Sunt trei răniți. Doi sunt la terapie intensivă. Unul este bine, nu a pățit aproape nimic. Toți ceilalți șapte sunt morți… Am vorbit cu ambasada și mi-a confirmat că fratele meu este mort.
M-a sunat băiatul și mi-a spus că s-a întâmplat ceva, apoi m-au sunat și pe mine. Am început să caut informații, am sunat la ambasadă și am aflat că era într-adevăr el printre cei șapte morți”, a spus bărbatul, conform Gazzetta.gr.
