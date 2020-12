Valentin Mihaila este aproape de debutul la Parma! Fotbalistul venit de la Craiova s-a antrenat pentru prima data cu colegii sai! Cand ar putea sa intre in echipa

Valentin Mihaila s-a transferat la inceputul lunii octombrie de la Craiova la Parma in schimbul sumei de 8.5 milioane de euro.

Fotbalistul de 20 de ani nu a debutat inca intr-un meci oficial pentru echipa de pe locul 16 din Serie A din cauza unor probleme medicale.

'Aripa' stanga a suferit o pubalgie si a fost supus unei interventii chirurgicale in Germania in urma cu aproximativ o luna. De atunci Mihaila nu s-a antrenat cu restul colegilor sai, pana miercuri cand a fost inclus in programul normal de pregatire al echipei de catre antrenorul Fabio Liverani, dupa cum informeaza Parma Live.

In acest an Parma mai are de disputat patru partide: cu AC Milan, Cagliari, Juventus si Crotone. Ramane insa de vazut daca Liverani va decide sa il forteze pe Mihaila in acest sfarsit de an sau sa astepte pana dupa reluarea campionatului.