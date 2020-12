TREI titulari de la Real Madrid vor fi liberi de contract din vara! Florentino Perez vrea de urgenta sa le prelungeasca intelegerile

Celor trei fotbalisti le vor expira intelegerile la inceputul lunii iunie a anului urmator.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2021, Sergio Ramos, Modric si Lucas Vazquez pot semna cu orice echipa doresc, deoarece ei intra in ultimele sase luni de contract. Pana acum, nu a existat nicio miscare din partea clubului din Madrid cu privire la cei trei fotbalisti, in ciuda faptului ca Zidane le-a cerut sa ramana la echipa.

Cel mai cunoscut caz este cel al lui Sergio Ramos, capitan si lider al lui Real Madrid. La 34 de ani, reinnoirea contractului cu Real Madrid nu ar fi trebuit sa fie o problema pentru un veteran de o asemenea valoare. Problema consta in faptul ca Florentino Perez vrea sa-i prelungeasca contractul doar pe un singur an, in timp ce Ramos ar dori pe doi, conform Mundo Deportivo.

Luka Modric a declarat dupa partida cu Sahtior Donetk ca si-ar dori sa ramana la Real Madrid, doar ca acesta nu a fost contactat pentru o eventuala negociere. Varsta lui Modric este de 35 de ani, iar cel mai probabil, la fel ca in cazul lui Ramos, clubul ar putea sa-i ofere prelungire tot pe un singur an.

Lucas Vazquez a devenit dintr-o rezerva un titular indiscutabil in echipa lui Zidane. Antrenorul francez a gasit in Vazquez o varianta solida pentru partea dreapta a defensivei, care nu este pozitia sa naturala. Spaniolul de 29 de ani nu este sigur insa daca va continua la Real, dupa ultimele declaratii pe care el le-a dat: "E o problema complicata, am constiinta curata. O sa vedem ce se va intampla."