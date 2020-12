Arbitrul elvetian care i-a INTERZIS Romaniei prezenta la EURO 2004 a dat VERDICTUL: "Intentia e decisiva intr-un astfel de moment!" Ce spune Urs Meier de reactia lui Coltescu

Urs Meier, fostul arbitru elvetian care a arbitrat celebrul Danemarca 2-2 Romania din 2003, a comentat cazul lui Sebastian Coltescu.

Urs Meier i-a interzis Romaniei calificarea la Campionatul European din 2004, dupa ce nationala noastra a incasat golul decisiv in minutul 90+5, desi de la margine au fost aratate doar 4 minute de prelungire.

Retras din activitatea de arbitru si in prezent analist TV, Urs Meier sare in apararea lui Sebastian Coltescu:

"In limba romana, «negru» inseamna negru. Cand seful tau alearga spre tine, ca Hategan spre al patrulea arbitru, si intreaba: 'Cine a fost?', iar tu ii raspunzi lui intr-un moment incendiar: 'A fost negrul de acolo', atunci intentia nu poate fi judecata drept rasism in acest context. Iar pentru mine, intentia este decisiva in evaluarea unei asemenea situatii. Antrenorii si membrii staff-ului n-au numere, ca jucatorii, deci este de inteles ca spune in mai multe randuri 'negrul acela' pentru a face diferentierea", a spus Urs Meier la Teleclub.

De asemenea, fostul arbitru a sustinut ca inclusiv telespectatorii au fost de acord cu argumentul sau, spunand ca au fost doar vreo 3-4 reactii impotriva.