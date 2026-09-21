VIDEO EXCLUSIV Presiune pe Gică Hagi! După ce a revenit pe primul loc, Dinamo cere încă un jucător la echipa națională: „100% merită”

Presiune pe Gică Hagi! După ce a revenit pe primul loc, Dinamo cere încă un jucător la echipa națională: „100% merită” Nationala
Iulian Stoica
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Gică Hagi a anunțat jucătorii convocați pentru acțiunea din UEFA Nations League.

TAGS:
andrei nicolescuDinamoAndrei MargineanEchipa NationalaGica Hagi
Din articol

România se pregătește de partidele din UEFA Nations League. Duelurile din această toamnă sunt primele oficiale pentru Gică Hagi, noul selecționer aflându-se pe bancă din primăvara lui 2026, de când i-a luat locul regretatului Mircea Lucescu.

După ce a revenit pe primul loc, Dinamo cere încă un jucător la echipa națională

Echipa națională a României își va disputa patru meciuri în sfârșit de septembrie - început de octombrie. Gică Hagi a anunțat jucătorii convocați, iar surprizele nu au întârziat să apară. În primul rând, selecționer a ales să mizeze pe 24 de fotbaliști care activează în străinătate, pe când SuperLiga are doar 9 reprezentanți. Dinamo, liderul din confruntarea internă, are doar doi membri la lot.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de luni, 21 septembrie, Andrei Grecu a purtat un dialog cu Andrei Nicolescu.

Cătălin Cîrjan și Raul Opruț au fost chemați pentru cele patru meciuri din UEFA Nations League. În contextul victoriei cu Farul, scor 4-0, Andrei Nicolescu a transmis că și Andrei Mărginean ar fi meritat să fie la lotul național. Totuși, oficialul lui Dinamo a rămas rezervat și a expus că nu contestă deciziile selecționerului.

„(n.r. - trebuia chemat și Mărginean?) După meciul de aseară, 100% merită să fie la echipa națională. A făcut un meci extraordinar, crește de la meci la meci... Asta e opinia mea. În același timp, am respectat deciziile selecționerilor, nu am comentat listele. Din perspectiva mea, pentru meciul pe care l-a făcut aseară și evoluția din acest debut de campionat, Mărginean poate constitui o soluție foarte bună la mijlocul terenului”, a declarat Andrei Nicolescu la VOYO SPORT LIVE.

  • 700.000 de euro este cota lui Andrei Mărginean
  • Marginean
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Marginean
Marginean
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Lotul convocat de Gică Hagi

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

  • Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2).
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