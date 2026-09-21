România se pregătește de partidele din UEFA Nations League. Duelurile din această toamnă sunt primele oficiale pentru Gică Hagi, noul selecționer aflându-se pe bancă din primăvara lui 2026, de când i-a luat locul regretatului Mircea Lucescu.

După ce a revenit pe primul loc, Dinamo cere încă un jucător la echipa națională

Echipa națională a României își va disputa patru meciuri în sfârșit de septembrie - început de octombrie. Gică Hagi a anunțat jucătorii convocați, iar surprizele nu au întârziat să apară. În primul rând, selecționer a ales să mizeze pe 24 de fotbaliști care activează în străinătate, pe când SuperLiga are doar 9 reprezentanți. Dinamo, liderul din confruntarea internă, are doar doi membri la lot.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de luni, 21 septembrie, Andrei Grecu a purtat un dialog cu Andrei Nicolescu.

Cătălin Cîrjan și Raul Opruț au fost chemați pentru cele patru meciuri din UEFA Nations League. În contextul victoriei cu Farul, scor 4-0, Andrei Nicolescu a transmis că și Andrei Mărginean ar fi meritat să fie la lotul național. Totuși, oficialul lui Dinamo a rămas rezervat și a expus că nu contestă deciziile selecționerului.

„(n.r. - trebuia chemat și Mărginean?) După meciul de aseară, 100% merită să fie la echipa națională. A făcut un meci extraordinar, crește de la meci la meci... Asta e opinia mea. În același timp, am respectat deciziile selecționerilor, nu am comentat listele. Din perspectiva mea, pentru meciul pe care l-a făcut aseară și evoluția din acest debut de campionat, Mărginean poate constitui o soluție foarte bună la mijlocul terenului”, a declarat Andrei Nicolescu la VOYO SPORT LIVE.