AZ Alkmaar își menține poziția de lider în Eredivisie

În ultima etapă din campionatul olandez, AZ Alkmaar s-a impus în fața lui SC Telstar (1-0), PSV a pierdut meciul cu Twente (2-3), cu Dennis Man rezervă neutilizată, Feyenoord nu a avut emoții cu Utrecht (5-0), iar Ajax s-a încurcat cu Excelsior (2-2).

În acest moment, poziția de lider în Eredivisie este ocupată de AZ Alkmaar (19 puncte / 7 meciuri), care este urmată în clasament de Feyenoord Rotterdam (17 puncte / 7 meciuri), PSV Eindhoven (16 puncte / +14 / 7 meciuri), FC Twente Enschede (16 puncte / +8 / 7 meciuri), Ajax Amsterdam (14 puncte / 7 meciuri), Fortuna Sittard (13 puncte / 7 meciuri) și Excelsior Rotterdam (11 puncte / 7 meciuri).

AZ este alintată "De Kaasboeren" ("Brânzarii"), este antrenată de Lee-Roy Echteld, iar din lot fac parte internaționalii Jordy Clasie (Olanda), Seiya Maikuma (Japonia), Mateo Chavez (Mexic), Kees Smit (Olanda), Calvin Stengs (Olanda), Wesley Hoedt (Olanda) și Jeroen Zoet (Olanda). Echipa a câștigat deja primul trofeul al sezonului, Johan Cruyff Shield, după 4-0 contra lui PSV Eindhoven, dar a început cu o înfrângere campania actuală din Europa League, 0-1 cu Sunderland, iar 15 octombrie va juca cu Hapoel Be'er Sheva.

Clubul din provincia Zaan are doar două titluri de campioană, ultimul câștigat în sezonul 2008-2009, cu Louis van Gaal pe bancă și cu Sergio Romero, Hector Moreno, Jeremain Lens, Mounir El Hamdaoui, Mousa Dembele, Ragnar Klavan, Johann Berg Gudmundsson, Stijn Schaars, Niklas Moisander și Graziano Pelle în lot.

Ajax nu se regăsește din în acest început de sezon

"Lăncierii" trec printr-o perioadă extrem de dificilă, în ultimii trei ani având nouă antrenori pe banca tehnică (Maurice Steijn, Hedwiges Maduro, John van 't Schip, Michael Valkanis, Francesco Farioli, John Heitinga, Fred Grim, Oscar Garcia, Michel) și nereușind să câștige vreun trofeu.

În sezonul trecut, Ajax a terminat pe locul al cincilea în Eredivisie, calificându-se în cupele europene doar după ce au câștigat play-off-ul contra lui Groningen (2-0 / semifinale) și FC Utrecht (1-1, 4-3 d.l.d. / finală). Echipa din Amsterdam a părăsit KNVB Cup în faza optimilor de finală (0-6 cu AZ Alkmaar) și a terminat pe locul al 32-lea în faza ligii din Champions League.

"Roș-albii" urmează să joace în Conference League cu Hajduk Split (15 octombrie), Atalanta (22 octombrie), Midtjylland (5 noiembrie), FC Thun (26 noiembrie), Sint-Truiden (10 decembrie) și Getafe (17 decembrie).

Foto - AZ Alkmaar (FB)