Petrolul - Csikszereda, ora 21:00, LIVE TEXT

Prahovenii se numără printre surprizele acestui început de sezon. Petrolul a strâns 16 puncte și este pe locul patru după primele nouă etape, iar cu o victorie se poate apropia de locurile fruntașe, ocupate de Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova.

De partea cealaltă, ciucanii au nevoie disperată de puncte. Au un singur punct după nouă etape și sunt pe ultimul loc, la șapte puncte de următoarea clasată, FC Voluntari.

„În opinia mea, va fi cel mai dificil joc pe care îl vom avea de când am început campionatul. Dacă suntem văzuți drept favoriți, atunci trebuie să avem responsabilitatea să arătăm și pe teren acest lucru”, a spus Ricardo Sousa.

Petrolul și FK Csikszereda s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în ediția precedentă, când au terminat de două ori la egalitate în sezonul regulat. Mai apoi, în play-out, ploieștenii s-au impus acasă cu 2-0 (marcatori: Marco Dulca, Rareș Pop).

11 dintre cele 21 de goluri primite de FK Csikszereda au fost încasate în prima repriză, interval în care Petrolul a punctat pe tabelă de șapte ori.