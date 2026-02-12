Tragerea la sorți efectuată la Bruxelles a repartizat echipa națională în Grupa B4: Polonia, Bosnia-Herțegovina, ROMÂNIA, Suedia. După ce a promovat din Liga C, câștigând o serie cu Kosovo, Cipru și Lituania, România se pregătește pentru dueluri cu adversari mai bine cotați.

Competiția va debuta oficial în luna septembrie. Începând cu această ediție, calendarul internațional propune o structură diferită pentru toamnă, echipele naționale urmând să dispute partidele în doar două intervale de timp, în loc de trei.

Datele de disputare

Prima fereastră a competiției este programată între 24 septembrie și 6 octombrie 2026. În acest interval se vor juca primele patru etape ale grupei. Ultimele două runde, care vor stabili ierarhia finală, sunt programate pentru jumătatea lunii noiembrie.

Iată cum arată calendarul complet al competiției: