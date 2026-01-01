Echipa națională a României a intrat într-o perioadă de „hibernare“. Ultima partidă a fost cea cu San Marino (7-1), pe 18 noiembrie, iar următorul meci va fi cel cu Turcia, în primul baraj de calificare pentru Mondiale, pe 26 martie.

Între cele două momente, tricolorii vor trăi, totuși, alte emoții. Pentru că, pe 12 februarie, UEFA va efectua tragerea la sorți pentru Nations League, ediția 2026-2027. Evenimentul va avea loc, la Bruxelles (Belgia).

România, în urna a 3-a valorică, în Liga B

Tricolorii și-au câștigat grupa, în ultima ediție din Nations League, făcând maximum de puncte în duelurile cu Kosovo, Cipru și Lituania. Datorită acestei performanțe, România și-a câștigat locul la barajele de calificare pentru CM 2026.

Acum, la următoarea ediție a întrecerii, miza va fi alta. Concret, câștigătoarele grupelor pot prinde barajele de calificare pentru Euro 2028, în cazul în care vor rata prezența la acest turneu final via preliminariilor tradiționale.

La tragerea la sorți de pe 12 februarie, România va fi plasată în urna a 3-a valorică, în Liga B. Aici am promovat după parcursul din sezonul 2024-2025. Iată componența urnelor din Liga B:

*Prima urnă: Scoția, Ungaria, Polonia, Israel

*Urna a doua: Elveția, Bosnia, Austria, Ucraina

*Urna a treia: Slovenia, Georgia, Irlanda, ROMÂNIA

*Urna a patra: Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Kosovo

Având în vedere componența urnelor, sunt posibile scenarii diferite pentru echipa României, după cum se poate vedea mai jos:

*Grupă grea: Polonia, Elveția, ROMÂNIA, Suedia

*Grupă de dificultate medie: Ungaria, Bosnia, ROMÂNIA, Irlanda de Nord

*Grupă ușoară: Israel, Ucraina, ROMÂNIA, Kosovo

Nations League 2026-2027, programul meciurilor

Partidele din noua ediție a competiției vor începe spre finalul anului. Iată când sunt programate etapele din faza grupelor:

*Prima etapă: 24-26 septembrie

*Etapa a 2-a: 27-29 septembrie

*Etapa a 3-a: 1-3 octmobrie

*Etapa a 4-a: 4-6 octombrie

*Etapa a 5-a: 12-14 noiembrie

*Etapa a 6-a: 15-17 noiembrie

În Liga B, unde va juca România, ocupantele locurilor 1 vor promova direct în Liga A. Echipele de pe ultimele locuri vor pica direct în Liga C. Vor fi și baraje de promovare / menținere:

*Echipele de pe locurile 3, în Liga A, vor întâlni echipele de pe locurile 2, în Liga B.

*Echipele de pe locurile 3, în Liga B, vor întâlni echipele de pe locurile 2, în Liga C.

Aceste baraje, de menținere / promovare, se vor juca, în martie 2027, tur-retur.

