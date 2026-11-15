"Ce notă îi dați lui Ianis azi?" + "V-ați gândit să plecați?" Cum a răspuns Gică Hagi după România - Polonia 2-1

&quot;Ce notă îi dați lui Ianis azi?&quot; + &quot;V-ați gândit să plecați?&quot; Cum a răspuns Gică Hagi după România - Polonia 2-1 Nationala
SPORT.RO
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România a învins Polonia, pe Arena Națională, scor 2-1, iar naționala lui Gică Hagi a obținut primele puncte în Liga Națiunilor.

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Gica HagiIanis HagiEchipa NationalaPolonia
Din articol

România s-a impus după golurile lui Alexandru Cicâldău (68') și Dennis Man (72'). Polonia a redus din handicap prin Marcel Regula (82').

Ce a spus Gică Hagi despre Ianis Hagi după România - Polonia 2-1

La conferința de presă de după meci, Gică Hagi a fost întrebat ce notă i-ar da căpitanului naționalei, Ianis Hagi, care a jucat 67 de minute și a fost înlocuit cu Marius Corbu chiar înainte de marcarea celor două goluri.

Selecționerul a refuzat să ofere un răspuns concret și a subliniat din nou ideea potrivit căreia Ianis Hagi, Dennis Man și alți jucători experiementați, care nu prind minute multe la echipele de club, trebuie ajutați. Totuși, Gică Hagi i-a avertizat pe jucătorii respectivi că această situație nu poate continua la nesfârșit.

"Ianis e un jucător ca toți ceilalți. Îi tratez pe toți la fel. Am pretenții de la ei. Sunt foarte exigent, mă știți. Vreau să fac o echipă competitivă. Ianis e un jucător important al naționalei, atât pot spune. El are experiență. Nu putem să pierdem jucători care au făcut ceva pentru România. Trebuie să le dăm o șansă, chiar dacă ei nu trec printr-un moment foarte bun. Trebuie să le găsim timp și spațiu. Așa cum am mai spus, lucrurile astea nu pot merge la infinit. Ușor, ușor, jucătorii noștri trebuie găsească soluții să joace, să aibă ritm și intensitate.

Un jucător de echipă națională, așa cum îmi place mie, trebuie să aibă personalitate. Există presiune mare la națională. Reprezinți România, e cea mai mare presiune. La națională trebuie să faci față presiunii! Aici nu există negociere. Reprezinți România, iar mental trebuie să arăți foarte bine. Mă bucur că el și toți ceilalți au reacționat foarte bine. Nici Dennis Man nu era într-o situație bună, dar au reacționat foarte bine.

Legat de echipa României, criteriul numărul 1 e să ai jucători care se simt puternic mental. Aici e nivelul cel mai mare de exigență și pretenții. Cei care sunt puternici vor rămâne cu mine. Care nu, vom vedea. Eu vreau să aduc România unde trebuie - nimic nu e imposibil în viață. Îmi propun lucruri mari și sper ca România să facă ambele faze de nivel foarte bun. Să fie competitivă cu genul de echipe pe care le-am întâlnit. Apoi, următorul pas, să avem posesie cum au avut pe Wembley, 70%. E o dorință a mea, nu zic că e o certitudine. Sunt optimist că o fac și trebuie să o fac", a spus Gică Hagi.

Hagi recunoaște că s-a temut de demitere, dar nu s-a gândit să plece

Selecționerul a explicat și ce a funcționat diferit în jocul României față de primele patru meciuri din această ediție a Ligii Națiunilor.

"Jucătorii au înțeles că România nu e echipa din acele prime 4 meciuri. Am venit cu încredere, cu atitudine bune, cu entuziasm. Știam că vom avea un jucător în plus datorită publicului.

Cred că aceste aspecte ne-au făcut să obținem un rezultat bun. Pentru noi era foarte importantă victoria. Polonia are o echipă foarte bună, cu jucători de nivel tehnic foarte bun și foarte iuți, dar noi am stat mult mai bine în teren față de toate celelalte 4 meciuri. Ne-am apărat mult mai bine", a mai spus Hagi.

Întrebat dacă în timpul acestei campanii s-a gândit în vreun moment să plece, Hagi a spus: "Nu. Când îmi va dispărea încrederea în jucători.... Deși am curaj și spun lucrurilor pe nume, mi-era teamă că depindea de ce gândesc cei din Federație. Nu depindea de mine. Noțiunea de antrenor în România e egală cu zero. De respect. Nu știam ce se gândește (n.r - din partea Federației). Am zis să văd care e cu mine și care nu e cu mine. Glumesc! După aceste patru meciuri nici n-am ieșit din casă. Am stat să analizez, în mintea mea era să schimb ceva. Oi fi eu mare Hagi, dar....".

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România, în Liga Națiunilor, rezultate și program

  • Suedia - România 2-1 (Isak 20', Gyokeres 43' / Man 29')
  • România - Bosnia 2-4 (Bîrligea 28', Cicâldău 62' / Gigovic 12', Muharemovic 19', Tabakovic 40', Mahmic 55')
  • Polonia - România 6-0 (Lewandowski 24', 47', 86', Ghiță 49' - autogol, Zielinski 62', Bednarek 66')
  • România - Suedia 0-1 (Gyokeres 13')
  • România - Polonia 2-1 (Cicâldău 68', Man 72' / Regula 82')
  • Bosnia - România (marți, ora 21:45)

Clasamentul din grupa României

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