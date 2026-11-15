După patru dueluri în care a consemnat doar înfrângeri (1-2 vs. Suedia, 2-4 vs. Bosnia, 0-6 vs. Polonia și 0-1 vs. Suedia), naționala României a câștigat, în sfârșit, primul meci din Grupa 4 a urnei valorice ”B” din Nations League.

Tricolorii au primit vizita Poloniei sâmbătă seară, la București, pe Arena Națională, în runda 5 a Grupei 4. La capătul celor 90 de minute, selecționata lui Hagi s-a impus cu 2-1 și a înregistrat primele trei puncte în urna valorică ”B”.

Ce a spus Dan Petrescu despre Hagi după prima victorie în Nations League

Dan Petrescu, fost mare internațional român cu 95 de prezențe la prima reprezentativă și 12 goluri, a sugerat că Hagi avea mare nevoie de victoria cu Polonia pentru moral, în contextul criticilor primite după cele patru eșecuri anterioare consecutive.

”Gică Hagi avea și el nevoie de acest succes pentru încredere, după criticile primite”, a spus Petrescu, potrivit Digi Sport.

Marți, de la 21:45, România o întâlnește pe Bosnia & Herțegovina la Zenica, în ultimul meci al Grupei 4 din urna valorică ”B” Nations League. Partida va putea fi urmărită atât în format LIVE TEXT pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

În clasament, Suedia ocupă prima poziție cu 13 puncte, în timp ce Bosnia e pe locul secund cu 4 puncte, iar România e ”lanterna roșie” cu cele trei puncte înregistrate în urma victoriei cu selecționata lui Jan Urban de sâmbătă seară.

Câți bani a încasat federația din bilete după România - Polonia

Crainicul de pe stadion a anunțat, în actul secund, că la meci au asistat 45.827 de spectatori, iar Federația Română de Fotbal anunțase, înaintea meciului, că fuseseră deja procesate peste 45.000 de bilete.

Grila completă a prețurilor

Categoria 4 (peluze): 50 de lei

Categoria 3: 60 de lei

Categoria 2: 90 de lei

Categoria 1 (zonele centrale ale tribunelor): 130 de lei

VIP Albastru: 500 de lei

VIP Roșu: 650 de lei

Tineri între 15 și 24 de ani: 30 de lei

Copii sub 15 ani (Family Zone, tribunele 1 și 2): 10 lei

Luând în calcul un preț mediu estimat de 65 de lei / spectator, încasările brute ale federației din bilete, așa cum a scris și Fanatik.ro, s-ar putea ridica la aproximativ 3 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 600.000 de euro.