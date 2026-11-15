Lui Gheorghe Hagi (61 de ani) i-a mai revenit sângele în obraji și zâmbetul pe buze. Pentru că, la cum a început campania din Nations League, selecționerul și-a trecut în palmares tot felul de borne negre.

Cu zero puncte, după primele patru runde din competiție, România a alunecat până pe locul 58 mondial. Un minim istoric! Din păcate, de aici a rezultat și o consecință ireparabilă a înfrângerilor din septembrie și octombrie: am căzut în urna a 3-a valorică pentru tragerea la sorți a preliminariile Euro 2028. Evenimentul va avea loc, la Belfast, pe 6 decembrie. Și, indiferent de ce vom face, marți (ora 21:45), în partida cu Bosnia, nu mai putem urca în urna a 2-a valorică.

România, urcare în clasamentul FIFA, după victoria cu Polonia

Dacă nu ne mai putem îmbunătăți statutul la tragerea la sorți de luna viitoare, în schimb, am început să mai urcăm în ierarhia FIFA. Grație succesului de sâmbătă, am acumulat 1437,60 de puncte, total cu care am ajuns pe 56. Așadar, o urcare de două locuri, care ne plasează deasupra unor naționale care au fost la Mondialul american, precum Bosnia (58), Tunisia (59), Qatar (60), Uzbekistan (61), Irak (63) sau Insulele Capului Verde (68).

Maroc, ce moment: e în Top 5 mondial!

Dincolo de situația actuală a României, în clasamentul FIFA, ar fi de remarcat și ascensiunea unei reprezentative africane. Vorbim despre naționala Marocului, care tocmai a urcat pe locul 5, în ierarhia FIFA, după Spania, Argentina, Franța și Anglia.

Urcarea Marocului, în Top 5, a fost posibilă, după ce africanii au învins Niger, scor 5-1, în preliminariile Cupei Africii pe Națiuni, iar Portugalia a fost surclasată, acasă, de Danemarca, scor 1-4, în Nations League.