România a câștigat meciul de pe teren propriu cu Polonia cu 2-1, într-o partidă în care Alexandru Cicâldău (68') și Dennis Man (72') au marcat, iar de la polonezi a înscris Marcel Regula (82').

„Tricolorii” au obținut prima victorie din Grupa 4 din Liga B de Nations League, dar se află tot pe ultima poziție după cinci runde.

Ioan Andone îi ia apărarea lui Ianis Hagi: „Contrar părerilor pe care le au alții”

Tehnicianul român a avut o intervenție telefonică în emisiunea VOYO SPORT LIVE în care vorbit, printre altele, și despre Ianis Hagi, pe care îl consideră un pilon de bază al echipei naționale.

Cu toate că, jucătorului lui Alanyaspor a fost criticat pentru prestațiile salbe din ultimele meciuri, Ioan Andone se poziționează de cealaltă parte a baricadei, dar constată că Ianis Hagi ar putea să joace pe altă poziție la echipa națională, nu pe cea de „număr 10”, cum îl vede tatăl său.