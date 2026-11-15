EXCLUSIV Ianis Hagi, apărat după valul de critici! Greșeala lui Gică Hagi din România - Polonia: „Nu îl văd”

Ianis Hagi, apărat după valul de critici! Greșeala lui Gică Hagi din România - Polonia: „Nu îl văd” Nationala
SPORT.RO
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Ianis Hagi a fost apărat de un fost mare internațional după valul de critici din ultima perioadă.

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Ianis HagiRomaniaGica HagiIoan AndonePolonia
Din articol

România a câștigat meciul de pe teren propriu cu Polonia cu 2-1, într-o partidă în care Alexandru Cicâldău (68') și Dennis Man (72') au marcat, iar de la polonezi a înscris Marcel Regula (82').

„Tricolorii” au obținut prima victorie din Grupa 4 din Liga B de Nations League, dar se află tot pe ultima poziție după cinci runde.

Ioan Andone îi ia apărarea lui Ianis Hagi: „Contrar părerilor pe care le au alții”

Tehnicianul român a avut o intervenție telefonică în emisiunea VOYO SPORT LIVE în care vorbit, printre altele, și despre Ianis Hagi, pe care îl consideră un pilon de bază al echipei naționale.

Cu toate că, jucătorului lui Alanyaspor a fost criticat pentru prestațiile salbe din ultimele meciuri, Ioan Andone se poziționează de cealaltă parte a baricadei, dar constată că Ianis Hagi ar putea să joace pe altă poziție la echipa națională, nu pe cea de „număr 10”, cum îl vede tatăl său. 

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(n.r. Cum vi s-a părut intrarea lui Marius Corbu în minutul 60, în locul lui Ianis Hagi. Merita să joace Corbu din primul minut?) Eu am o părere foarte bună despre Ianis Hagi, contrar părerilor pe care le au alții despre el. 

Ianis a fost mereu decisiv la echipa națională, chiar dacă a avut probleme în general la echipele de club, unde nu a jucat constat.

Eu sunt de părere că este un jucător excepțional, dar nu îl văd pe Ianis în sistemul pe care l-am jucat ieri, adică acel 4-3-1-2, cu Ianis Hagi în spatele celor două vârfuri, Man și Coman, care sunt două extreme puse în centru. 

Eu nu îl văd pe Ianis acolo, dacă tot vrei să îl ai în teren, pentru că face și faza defensivă, are un fizic bun, pune-l lângă un mijlocaș central sau în părțile laterale, unde s-a descurcat de multe ori foarte bine. Noi vorbim de jocurile lui la echipa la națională”, a spus Ioan Andone, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

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